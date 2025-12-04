清甜鮮美暖心暖胃！家常黑輪湯

家常黑輪湯

利用家裡現有的調味料，再利用蔬菜和肉骨，做出味道清甜鮮美的黑輪湯底，好喝到鍋底朝天，一滴不剩。

食材

湯底及調味料, 分組1

食材, 分組2

分組1 昆布高湯, 約1800cc 醬油, 2大匙 料理酒, 2大匙 砂糖, 1大匙 塩, 2小匙

分組2 豬肋排, 約1公斤 白蘿蔔, 1根 紅蘿蔔, 1~2根 洋葱, 2粒 各式黑輪, 適量 馬鈴薯, 2到3粒 德式香腸, 2到3根 白煮蛋, 4粒



料理步驟





步驟 1：我家的黑輪湯，主要是利用肉骨和蔬菜熬煮出來風味當做主要湯頭的基底，肉骨用豬排骨和雞骨都可以，這次我使用的是豬肋排骨。蔬菜則是以白蘿蔔、紅蘿蔔和洋葱為主，也可以加入玉米增加甜味。調味料非常簡單，幾乎是每個家庭都會備有的，湯頭中有蔬菜、肉骨的清甜，又融合了日式昆布風味，喝起來非常順口又舒服。



步驟 2：首先把白蘿蔔（菜頭）、紅蘿蔔切塊。白蘿蔔削皮的時候，可以削厚一點，然後切厚輪狀，在輪的中心留十字刀痕，這樣更容易入味。洋葱是整粒放，在頭部分劃十字，這樣洋葱風味才容易熬入湯中。





步驟 3：再來處理肉骨，先把肉排用滾水燙過5分鐘，然後倒出來用大量清水清洗肉渣，然後再放入鍋中，加入昆布高湯煮到水滾開。水滾之後，再放入白蘿蔔、紅蘿蔔、洋葱一起熬煮約5分鐘。隨時撈取浮起來肉沬。肉沬大致清除之後，就可以移至電鍋（我使用大同電鍋）。





步驟 4：大同電鍋外鍋加入1.5量米杯之後，把內鍋放入，按下炊飯鍵。時間到了，把內鍋取出，這時才放入削皮整粒的馬鈴薯（我用的是小粒的，所以不用再切塊）、香腸、各式黑輪、白煮蛋（我家喜歡的食材，也可以隨意放入自己喜歡的材料），再放到瓦斯爐上，放入湯底的其他調味料，煮至馬鈴薯熟軟之後即可享用。





步驟 5：調味料非常簡單，幾乎是每個家庭都會備有的，湯頭中有蔬菜、肉骨的清甜，又融合了日式昆布風味，喝起來非常順口又舒服。

小撇步

4-5根左右昆布浸泡在2000cc水中約一晚即可使用。也可以用水代替。

肉排和根莖類熬煮後，再放入其他材料。時間分段可以減少食材過煮無味，也可以保持形狀不崩。

馬鈴薯最後再放入燉煮，煮的過程不要亂動，這樣就可以保持形狀不崩解。

加入肉排的湯頭剛煮熟好的時候，會有浮油。做好之後，可以先取出想吃的材料，然後放涼之後再放入冰箱一晚，早上把表面浮油很容易就撈起來，湯頭就非常透明又透明。

