清真寺被篡1／前董事長「自肥」讓產權 台北清真寺基金會遭驅趕討租金

台北清真寺是北台灣穆斯林最重要的信仰中心，更是台灣與國際伊斯蘭世界交流的重要橋樑，每年吸引數十萬信眾前往參拜，由台北清真寺基金會服務和協助在台穆斯林超過半甲子，該基金會前董事長馬超彥卻未經董事會允許下，將台北清真寺建物產權「轉讓」給財團法人回教協會，馬超彥同時是財回實際負責人，近年更不斷向基金會索討租金，並聲請強制執行驅離，基金會也對馬超彥提出背信告訴，目前雙方仍對簿公堂。

12月25日下午，記者抵達台北清真寺，金色圓頂和喚拜尖塔之造型在新生南路上猶為吸睛，禮拜堂無梁柱的挑高穹頂顯出恢弘大氣，因伊斯蘭教禁止偶像崇拜，建築裝飾多使用文字、植物或幾何圖形，也讓台北清真寺更為莊嚴清淨，即使當日天候不佳，仍吸引許多穆斯林前來參觀和朝拜，而在清真寺神聖典雅的外觀下，卻藏著在台穆斯林的共同隱憂。

據了解，台北清真寺「身世」坎坷，自1960年完工後幾經波折，因當時教徒不懂台灣法規採登記制，未與地主完成過戶程序，還一度被要求拆寺還地，因而成立財回，在1970年將清真寺「掛名登記」在財回名下，但大小寺務仍由基金會負責，土地後被地主4.6億元賣給嘉新水泥，由於台北清真寺在1999年成為市定古蹟，市政府以容積率移轉方式補償嘉新水泥，土地這才得以給清真寺使用。

「台北清真寺基金會在這邊超過65年，服務教親、照顧穆斯林，如今卻被『乞丐趕廟公』驅離。」不願具名穆斯林透露，早年創寺的耆老本著穆斯林的信任與善良不爭，虛設財回作為借名的的空殼組織，認定該單位只是為了保護義產而立，而清真寺坐落在188地號和196地號上，地號188仍屬嘉新水泥，地號196則掛名在財回之下。

而台北清真寺一直都是獨立管理，前董事長馬超彥卻在2007年和2015年任內，兩度未經董事會決議，與嘉新水泥德成協議，讓財回取得清真寺建物產權，而馬超彥多次擔任財回董事長，是該協會實際負責人，其行徑猶如自肥。

取得產權後，財回便開始以「房東」自居，2018年開始以法律訴訟方式，向基金會索討從2013年起的租金和利息，「出租清真寺」並收取利息的行為震撼伊斯蘭界。

基金會自然不讓財回予取予求，財回卻在2023年向法院扣押基金會所有財產，並要求基金會撤出清真寺，並聲請強制執行，法院原定在2024年8月入內勘查，最終因同意基金會所提出之「再審」之訴，並裁定強制執行予以暫停。

財回行徑也掀起穆斯林的怒火，台北清真寺基金會更發文痛批，表示財回對宣教和清真寺毫無貢獻，長年來最專注的工作莫過於向清真寺和教親提起訴訟，是「穆斯林社群最惡劣的典範」，強調出租清真寺追加利息是「悖逆伊斯蘭教義的大罪」，訴訟成癮對付教親則是「魔鬼的行徑」。

全台穆斯林因而紛紛聲援，從台北、桃園、新竹、台中至高雄、花蓮串聯自救，網路聲討聲浪四起，財回理事長張明峻與前台中清真寺董事長馬景仁，卻對30多位穆斯林提起訴訟，被告對象甚至包括台北清真寺教長，試圖「以訟止論」，讓穆斯林因害怕而噤聲，目前官司則多以不起訴結案。

據了解，台北清真寺基金會也決定「絕不低頭和姑息」作惡者，現已向馬超彥提出背信等告訴，信眾更希望教親們能一同「捍衛正道」，共同守護真主的房子。

對此，回教協會理事長張明峻否認對教親採取法律行動，反問「你知道他們做了什麼嗎」，並表示此事需見面、看到記者服務證後再談，不願再電話中多說，未針對記者詢問部分做出正面回應，記者致電回教協會實際負責人馬超彥和傳送訊息，但至截稿前未獲回應。

