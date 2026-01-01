清真寺被篡2／熬過拆寺還地風波卻被「自己人」出賣 穆斯林怒組自救會

台北清真寺於1960年創立，還招待過沙烏地阿拉伯國王貴瑟等貴賓。（圖／報系資料照）

台北清真寺於1960年成立，見證台灣與中東外交歷史，更是在台30萬穆斯林最重要的信仰中心，而該寺落成後風波不斷，好不容易熬過拆寺還地事件成為市定古蹟，半甲子以來由台北清真寺基金會獨立運營，卻被該基金會前董事長馬超彥轉讓產權給財團法人回教協會，如今還要求基金會付租金和利息，讓全台穆斯林串連組成自救會，共同捍衛台北清真寺權益。

台北清真寺不僅是臺灣穆斯林信仰的核心，也是台灣連結伊斯蘭世界的重要象徵，1957年，時任外交部長葉公超在美國與沙烏地阿拉伯國王紹德相遇，並邀約邵德訪台，葉公超因而向台灣銀行貸款400萬元，在新生南路建成台灣第一座清真寺。

而台北清真寺也得到多國支持，伊朗國王巴勒維及我國駐沙烏地阿拉伯大使馬步芳等人都慷慨解囊，紹德國王訪台之旅雖沒有成行，該寺又先後接待伊朗國王巴勒維、約旦國王胡笙等多位伊斯蘭世界領袖，見證台灣與中東的外交歷史。

台北清真寺產權如今被轉到財團法人回教協會下，基金會更被驅趕討租金，讓穆斯林忍無可忍，成立自救會發聲。（圖／方萬民攝）

但當年臺北清真寺興建委員會不清楚台灣法規，1958年以87萬元從地主手中買下810坪建地卻沒有登記過戶，且地主長期滯留國外，該手續因而沒有完成，地主在1987年回台後要求台北清真寺拆寺還地，雙方對簿公堂，經三審判決後認定雙方的確有買賣契約關係，土地屬地主所有，地上物則合法且有永久使用權，地主繼承人最終在1994年，以4.6億元賣給嘉新水泥。

土地落入嘉新手上後，穆斯林們憂心忡忡，擔心台北清真寺恐被拆除，台北市民政局則居中協調，以容積率轉移方式補償嘉新水泥，保留清真寺原址，並將其列為市定古蹟，台北清真寺董事會也被市府指定為「古蹟管理人」，董事會則在2005年正式成立基金會，以基金會身分實際運營，穆斯林們以為風波過去而放下心中大石，沒想到清真寺在多年後又迎來危機。

中國回教協會理事長張明峻（右四），遭控對多位穆斯林提出訴訟，試圖「以訟止論」，更掀起穆斯林怒火。（圖／報系資料照）

不願具名穆斯林透露，馬超彥家族在台灣是「老回回」，深根多代且勢力龐大，他在2007年和2015年擔任台北清真寺基金會董事長任內兩度「自肥」，以董事長身分致函馬來西亞官方清真認證機構 JAKIM，放棄原屬台北清真寺的認證資格，由他新成立的社團法人台灣清真產業品質保證推廣協會（THIDA）取代。

除此之外，馬超彥更兩度未經董事會決議，讓他實際運營的財回取得台北清真寺建物產權，2024年還向法院聲請強制執行，企圖驅離台北清真寺基金會，引爆穆斯林社群怒火。

而馬超彥關係盤根錯節，他是成功大學電機工程學系學士，曾任台灣清真產業品質保證推廣協會副理事長、中國回教協會秘書長、內政部宗教事務諮詢委員、亞太伊斯蘭宣教會執行委員等多職，與中國回教協會理事長張明峻「合作」超過20年，一手壟斷清真認證的數億商機，在穆斯林世界可說是「喊水會結凍」，面對教親質疑卻是不斷提告，試圖「以訟止論」。

「我們很多人都收到傳票，最後都不起訴，他想讓我們閉嘴，但我們更要站出來捍衛清真寺。」該位穆斯林透露，台北、桃園、新竹、台中至高雄、花蓮的教親都串聯自救，希望藉由這次行動，找回長年來被「溫水煮青蛙」騙走的權利，共同捍衛清真寺的一磚一瓦。

對此，回教協會理事長張明峻否認對教親採取法律行動，反問「你知道他們做了什麼嗎」，並表示此事需見面、看到記者服務證後再談，不願再電話中多說，未針對記者詢問部分做出正面回應，記者致電回教協會實際負責人馬超彥和傳送訊息，但至截稿前未獲回應。

