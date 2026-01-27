清真認證 雲林農產前進波灣

中東地區規模最大的波灣食品展26至30日在杜拜世博城舉辦，雲林縣以「雲林良品」品牌參展，縣長張麗善在駐杜拜辦事處長陳俊吉陪同下前往現場為參展業者加油打氣，她27日表示希望透過國際專業展會平台深化與國際市場接軌，開拓穆斯林市場，展現雲林農業邁向國際化的具體行動力。

波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，亦是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」做為參展主軸形象，展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品，以及各類常溫及冷凍產品。

廣告 廣告

張麗善表示，此次雲林參展業者有知名畜禽產加工公司「元進莊」，長期經營生鮮蔬果外銷市場的「宜捷威科技公司」，以及在縣府輔導下取得清真認證的瑞春醬油、丸莊醬油、鈺統食品、富懋食品、台旺食品、弘揚食品等，除清真認證外，穆斯林友善的食品也有很大市場。

陳俊吉提到，這次台灣共有23家廠商參展，19家廠商經過清真認證，期盼台灣產品從杜拜開始，未來能推廣到其他GCC國家，讓中東地區民眾都能品嘗到台灣美好、好吃的優質食品。

元進莊董事長吳政憲說，中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度高度重視，特別重視清真（Halal）相關規範。此次參展產品已取得清真驗證，符合中東及穆斯林市場對食品原料、製程與管理的嚴格要求，展現雲林農產加工品進軍清真市場的完整準備度。

宜捷威總經理林延蓉指出，此次以空運的方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東杜拜新市場試水溫，希望藉由這次展會增進台灣新鮮農產品能見度，以波灣食品展為跳板，吸引中東周邊國家，擴大穆斯林市場。