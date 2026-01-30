清空辦公室畢業囉！黃國昌合影韓國瑜比讚 轉戰新北稱「新旅程將開啟」

即時中心／顏一軒報導

今（30）日是立法院第11屆第4會期最後一次院會，由於民眾黨「兩年條款」大限將屆，白委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊即預計在2月1日離開國會，黃國昌特意在院會結束後，走上主席台和立法院長韓國瑜比讚合影，看來離情依依；而因代孕法案未通過、得以續留立院的陳昭姿則在下方替黃國昌與韓國瑜兩人留下歷史一刻；未來，卸下立委職務的他，將正式投入新北市長選戰。

黃國昌稍早在臉書（Facebook）以「長風破浪會有時 直掛雲帆濟滄海」為題發文表示，伴隨著院會結束，他稍早完成了本屆立委任期最後一天的工作，辦公室也已經清空。

黃國昌（台下）即將卸任立委，等待立法院長韓國瑜發表完談話後上台拍照。（圖／民視新聞）

黃國昌說，過去2年，感謝每一位公民朋友對民眾黨團的鼓勵與鞭策，作為黨團總召，要特別感謝珊珊、昭姿姊、春城兄、玉珍、國成兄、憶君、啓楷、書彬和全體黨團辛苦的工作夥伴們，因為有大家共同努力，才能兌現2024年大選時提出的諸多政見。在讓台灣向前邁進的道路上，有各位的相伴，國昌「銘感五內」。

陳昭姿幫黃國昌、韓國瑜留下歷史一刻。（圖／民視新聞）

他也要代表黨團，由衷向韓國瑜院長、立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來，以及立法院所有的職員們，謝謝您們對黨團的照顧與協助。

黃國昌晚間推門離開議場，正式完成立委任期內的最後一次院會。（圖／民視新聞）

黃國昌指出，這幾天很多國民黨的委員同事們向他道別，也勾起了許多回憶，在與包括國民黨團總召傅崐萁、立委洪孟楷、林思銘、王鴻薇、羅智強與林沛祥等黨團幹部們，和所有國民黨委員的合作下，第11屆立法院通過許多福國利民的法案，實現民進黨在野時曾對人民的許諾，從國會改革、司法改革、財政改革、居住正義、勞工權益和打詐懲奸，更讓國會不再只是民進黨的橡皮圖章，而是真正代表人民監督行政權。

最後，黃國昌總結，「民眾第一、國家至上」，國昌不曾有一刻忘記，「我們懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈，新的旅程即將開啟，讓我為你做到最好」。





