清算之刃砍過誰，黃國昌ING？羅智強轟賴清德秀下限無極限：終被民意反噬

2026地方選舉倒數，在野藍白合不合備受關注，​民眾黨主席黃國昌今（19）日下午將與月初正式接掌國民黨主席的鄭麗文，共同舉行「主席高峰會談」。在藍白主席會面前，國民黨立委羅智強在臉書貼出與黃國昌的合影，並細數總統、民進黨主席賴清德的「清算之刃」作為，砲轟賴清德砍完國民黨、再砍向民眾黨，秀下限無極限，終究會被民意反噬。

羅智強指出，如今賴清德的清算之刃指向黃國昌，日前週刊以封面報導，黃國昌在立法院的質詢與廠商間有對價關係，台北地檢署（北檢）據此將黃國昌列為貪污他字案被告；黃國昌對此強調，揭弊從未收受任何利益或好處，面對淪為執政黨鷹犬的北檢，還有綠媒鏡週刊一搭一唱冷飯熱炒，再次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵的下三濫行徑，不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。

羅智強盤點，賴清德上任就對前民眾黨主席柯文哲痛下司法殺手，硬是把他關在看守所一年；而後民進黨發動大罷免，司法辦藍不辦綠，檢調全台抄國民黨黨部，羅織罪名關押國民黨黨工，更起訴國民黨組發會主委、立委許宇甄、盧縣一等人，與對付國民黨台北市黨部主委黃呂錦如的手段如出一轍。

羅智強提到，全力支援反惡罷的前中廣董事長趙少康，因失誤亮票就被檢察官要求法院「從重量刑」。他批評，大罷免後民進黨仍居國會少數，但司法追殺變本加厲，黨檢媒一體要殲滅在野力量，但如黃國昌所言，國民黨不會畏懼黨檢媒追殺政敵的下三爛行徑，賴清德秀下限無極限，拿司法當作捍衛政權的武器清算在野，終會被民意反噬。

