清算超過200次不怕 黃立成新年喊話

▲黃立成新年喊話，網友解讀為重新振作。（圖／machibigbrother Threads）

[NOWnews今日新聞] 藝人「麻吉大哥」黃立成最近因加密貨幣行情大幅震盪，網路上流傳他自2025年10月以來「遭清算次數逾200次」，帳面損失也被外界估算超過新台幣6億元，引發不少討論。

黃立成新的一年在社群平台貼文寫下「Happy New Year! Let’s get it!」被不少網友解讀為重新振作。

接著又在另一個社群平台發文，表示「去年我是Uncle. 今年回來當大哥！Happy New Year!!!」

雖然有網友回應，「Get what? The 226th liquidation?」問他要第226次被清算嗎，但多數網友仍認為他是一個傳奇，並希望他能多多直播。

