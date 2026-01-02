清算逾200次慘賠7.2億！ 黃立成沒在怕：將回來當大哥





淡出演藝圈、近年全力投入Web3與加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成，2025年在幣圈歷經前所未有的震盪。隨著高槓桿操作遇上市場劇烈波動，他在短短一年內遭清算超過200次，帳面損失估計高達2,288萬美元，折合新台幣約7.2億元，成為華語幣圈最受矚目的話題人物之一。昨（1）日黃立成在社群平台高調喊話將回歸「當大哥」。

元旦凌晨，黃立成在社群平台X與Threads上曬出近照，只見他身穿深藍色外套、神情銳利，並寫下「去年我是Uncle，今年回來當大哥！新年快樂！」

根據區塊鏈公開數據，黃立成自去年10月起頻繁進行高槓桿交易，清算次數累計已突破200次，損失逾7.2億台幣，甚至引來國外網友調侃「Get what？The 226th liquidation?（Get什麼？第226次清算嗎？）」。

▼國外網友調侃黃立成。（圖／翻攝《Machi Big Brother》的X）

即使如此，仍有不少粉絲在貼文下力挺，女星陶晶瑩也回文「大哥！新年快樂」，許多網友看了以後紛紛祝福黃立成「祝uncel補懶覺買旋轉大樓」、「無論大哥還是Uncle，您都是傳奇」、「許願： 希望LA BOYz能在2026年合體表演，有演唱會的話一定衝」、「回台灣嘻哈重新帶上麻吉大軍+三角酷，給我們重新上一課」、「1、2、好膽麥造」、「大哥還有懶覺！大哥沒有輸！」

據悉，黃立成12月16日在Threads上分享他做的賀歲電影《功夫》預告，該片集結台灣金獎製作團隊與韓國動作團隊跨國合作，歷時兩年、投資金額高達近新台幣3億元，改編自九把刀最受歡迎的《都市恐怖病》同名小說系列，由九把刀親自操刀導演與編劇，並找來戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等多位金獎級演員共同演出。

無論是「Uncle」或「大哥」，黃立成都已成為幣圈傳奇人物，並期待他在新的一年再度翻盤、創造話題。

在 Threads 查看

（封面圖／翻攝《Machi Big Brother》的X）

