清粥小菜升級版！三重這家雞湯鹹粥綿細清爽，紅燒肉、生炒魷魚是內行人標配

新北三重｜豐粥筵

本為「享味清粥小菜」的「豐粥筵」，轉型成台式鹹粥，可說是清粥小菜的升級版，

大碗料多的鹹粥，搭配上眾多現做的配菜，非兒時記憶裡的醬菜、肉鬆，

吃得更營養更豐富也更美味。

開幕至今「豐粥筵」的生意一直都很好，用餐時段總是排著許多等待外帶的人潮。

想立即坐下來用個餐也沒問題，室內的座位或是騎樓的座位通通有，室內座位比較少也比較小一點。

「豐粥筵」的菜單，最便宜的鹹粥是豬肉粥，一碗35元，

最便宜的配菜是15元，大部分配菜落在30元上下，說貴也不算特別貴。

小菜控的我看到櫃台上滿滿的配菜，眼睛都亮了！

什麼都想點什麼都想吃，建議多一點人來才能點多一點菜。

一碗35元的豬肉粥可能會覺得不是特別便宜，但份量足，

豬肉給了五大塊，算下來非常超值啊，可以省下點肉類的配菜錢，不貴。

粥很綿細，湯頭不是想像中那種爆香過的鹹粥湯頭，比較清爽，

裹粉的豬肉片吃起來份外滑嫩，厚實有口感，粥的部份雖然不驚豔，

倒也平實耐吃，佐上配菜剛剛好。

本以為配菜會是一小碟一小碟的呈現，結果很多都是裝在一大盤，

少了點吃清粥小菜的fu，不過好吃要緊，用一堆小盤子也是消耗店家的人力。

香腸片像極士林大香腸，個人覺得還不錯，泰瑞表示少了炭烤香比較失分一點；

不少人推「豐粥筵」的紅燒肉，各部位都有，有瘦肉也有三層，

酥中帶軟咬起來挺香，溫溫的不是現炸不然應該更好吃；

很厚實的菜脯蛋，淡淡的菜脯鹹味提香，可惜菜脯不夠多，溫度也不夠高，美味度驟減。

Q彈的生炒尤魚很有嚼勁，披著甜甜的醬汁，不喜歡吃太多炸物選炒物剛剛好。

類似西魯肉的蛋酥大白菜，清甜帶有蛋酥的香氣，不錯；

簡單拌炒的四季豆嫩且脆，調味不會太油或太鹹；

不麻不辣的麻婆豆腐偏台式風味，香辣度不足有些普通；

很喜歡這道三杯杏鮑菇，軟嫩又入味。

兩個人點了一堆配菜吃得超過癮，還蠻喜歡「豐粥筵」這樣的吃法，

天氣冷喝上一碗暖呼呼的熱粥好溫暖，再點上幾盤喜歡的配菜，就能吃得很開心囉。

豐粥筵

所在地址：臺灣新北市三重區文化北路41號

營業時間：日 一 二 四 五 六 16:00-23:00

店家電話：02-2978-8686

文章來源：Irene's 食旅．時旅