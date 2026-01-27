清粥小菜好貴？店家目測結帳 一問番茄炒蛋價格不一

台中市 / 綜合報導

有民眾PO網，到台中市東區一家清粥自助餐店，明明沒夾多少菜，結帳金額卻要190元，問店家菜色個別金額，番茄炒蛋一下30元、一下又改口35元，另外，民眾要求店家用磅秤，計算肉品的價格，結果一碗170克的糖醋里肌就要119元，讓民眾嚇壞說，光肉的價格都可以買一個便當，對此店家解釋，每樣菜盤上都有標價，也有提供電子磅秤，強調沒有亂收費。

民眾到自助餐夾完菜，準備結帳，一聽到價格嚇到，4道菜加主菜糖醋里肌，這樣要190元，店家將肉放到磅秤上，總共170公克，店內標價50公克35元，民眾再問其他菜的價格，店家金額卻一變再變，原本說番茄炒蛋30元，沒多久又改口變35元。

這是台中東區一家清粥小菜，店裡各樣青菜、肉類都有，菜色相當豐富，昨（26）日民眾前往購買，總共夾了五道菜加白飯，被收190元，當時店家是用目測方式計價，於是要求店家用磅秤，分開計算價格，不過沒秤重的菜價格，卻變來變去。

當事店家說：「我們目測，通常都會稍微打個折扣給客人，不會算到細，當有爭議的時候，我們秤給他看，假如他不能接受的情況下，沒有買也沒有關係。」民眾說：「現在物價都通膨，東西都很貴，重點是新鮮。」

雖然店家也解釋，店內都有標示價格，糖醋里肌50克就是35元，磅秤的結果價格也確實沒有多收，目測結帳，不會像磅秤一樣算的那麼精細，也會給折扣，但民眾無法得知店員，是用什麼標準來決定價錢，難免引發爭議。

