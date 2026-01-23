清粥小菜2盤有魚有肉 結帳「425元」民眾傻眼

記者張裕坤、曹勝彰／台中報導

清粥小菜貴不貴，有網友貼文，到台中一家清粥小菜點了兩盤餐點，有魚有肉有菜，老闆收他425塊，他覺得太貴，貼文自嘲，真的吃米不知道米價，不過業者調出監視器喊冤，這位客人有的菜被壓在下面，照片上看不出來，否認算錢不合理。

清粥小菜時常因算錢方式，而出現糾紛。

清粥小菜挑選之後，無論是秤重或者老闆目視算錢，經常傳出糾紛。台中就有民眾貼文，點了兩盤菜，老闆收他425元，「真是吃米不知道米價」來諷刺。業者喊冤，調出監視器，兩名男子點了滿滿兩盤菜，份量和貼文照片不一樣。

網友自嘲。

清粥小菜業者：「上面是蒲燒鯛，底下藏蓋的是肉，我們在計價的時候是會把東西夾起來看它實際的肉量。」

業者拿出當時監視器畫面。

業者指出，依照民眾的照片，蒲燒鯛這個最貴，50克50元，其他的香腸、青花菜、糖醋排骨等等，都是以一平匙算一份價格，多拿價錢就不一樣。

不過業者也無法具體說出這位貼文民眾當時點的魚肉是多重，各自多少錢，而使得加總起來425元。採訪記者模仿民眾的貼文菜色，不過少了香腸、蒲燒雕換成肉魚，這樣兩盤是370塊。

民眾：「425（元），他夾那麼多，我覺得應該差不多。」

民眾：「後來他們有用秤的方式以後，大概的金額就有比較穩定。」

現場民眾有的猜測這樣點菜應該超過200元，得知價格是400多之後覺得訝異，但又表示能夠接受。不過網友意見兩極，店家在每樣菜盤錢明碼標價，輔助以秤重的方式來算錢，但客訴卻還是時有所聞。

