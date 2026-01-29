清粥小菜3菜1飯115元！網酸：價格是十大未解之謎

生活中心／張予柔報導



自助餐的價格向來都是人們熱烈討論的話題，不少人笑稱「價格看結帳阿姨的心情」，因此常傳出糾紛。近日，一名女子在臉書社團分享，她到某家清粥小菜店用餐，夾了3樣配菜與一碗白飯，結帳卻被收了115元，讓她當場傻眼，忍不住上網詢問網友是否合理，引發網友熱烈討論。





清粥小菜白飯配3菜115元！店家稱「我的量很多」網酸：價格是十大未解之謎

原PO在清粥小菜店夾3菜1飯被收115元，讓她無法接受上網求大家評理。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出照片表示，當天她夾了杏鮑菇、青椒與豌豆3樣配菜，白飯旁還有少量花生小魚乾，完全沒有任何主食，結帳時卻被店家收取115元。她詢問店家是否有算錯錢，對方僅回應，「我的的量很多，所以就是要收115」，讓她無法接受，於是上網請網友評理。

貼文曝光後，網友表示價格離譜，紛紛留言「這算是合法打劫嗎」、「自助餐價格根本是未解之謎」，更有人戲稱「小魚乾該不會被當海鮮算吧」。（示意圖／由AI輔助生成）

貼文曝光後，引起熱烈討論，許多網友認為收費不合理，「史上最大盤子」、「這算是合法打劫嗎」、「清粥小菜就算月初發薪水我也不敢進去」、「自助餐價格根本是世界十大未解之謎之一」、「我看到的是，白飯很多」、「兩岸漲聲停不住，清粥已過百元價」，也有人戲謔指出「左下角那點小魚乾該不會被當海鮮算吧？」、「這年頭，吃得起清粥小菜的只剩有錢人了」。





原文出處：清粥小菜白飯配3菜115元！店家稱「我的量很多」網酸：價格是十大未解之謎

