中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導

台中市有民眾，到清粥小菜店用餐，夾了四樣主菜，加上其它幾樣菜，結帳被收費425元，民眾驚訝傻眼，把餐點照片，上傳網路請大家評論！但是，店家受訪喊冤，並出示監視器畫面自清，懷疑客人po的照片，品項及菜量，都比結帳當時減少，強調絕對合理計價！

清粥小菜425元被嫌貴 店家出示影片自清劇情超展開

清粥小菜遭嫌貴。(圖/蔡枘埏攝)店家為了自清，提供了結帳台的監視器畫面，看得到客人夾的這兩盤菜，盤子裝滿滿的，員工算好價格之後，顧客隨即拿出現金並且找了錢，看起來雙方並沒有發生爭論！但是，民眾後來在網路PO出照片，拍出的這些菜色，似乎是3樣主菜，還有4樣配菜，以及2種蛋，要425元，原PO說，看來清粥小菜，都是有錢人在吃的！

廣告 廣告

但是，劇情展開了，因為店家出示截圖，比一比！顧客結帳時的菜色，與拍照時的狀況，店家質疑菜色變少了，份量也明顯減少！照店家的截圖，實際夾夾看，有4樣主菜，還有其他4樣菜，以及兩種蛋，每一樣類似夾個兩份，這樣兩大盤，425元，其他顧客覺得貴不貴？

清粥小菜425元被嫌貴 店家出示影片自清劇情超展開

清粥小菜遭嫌貴。(圖/蔡枘埏攝)貴或便宜，也是要看人看地方，見仁見智。有網友笑稱，宇宙最難解之謎，其中之一就是自助餐的價格。當事店家強調，計價的份量，以及品項價錢，都已經明確標示，如果顧客有所疑慮，希望能當場表達意見。





原文出處：清粥小菜425元被嫌貴 店家出示影片自清劇情超展開

更多民視新聞報導

必比登名店"阿城鵝肉"喊漲! 半隻鵝肉切盤飆近千元

吃完高檔自助餐腹痛送急診！她住院2天就病逝 醫示警：別自行停藥

五花滷肉"以塊計費"一塊15元! 一個便當賣210元

