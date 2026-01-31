清粥配醬菜≠養生！醫揭「3大地雷早餐」 雞蛋＋牛奶上榜

記者鄭玉如／台北報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，牛奶配雞蛋缺碳水，清粥醬菜則高鈉、低蛋白，燒餅油條熱量高，建議均衡搭配全麥、蛋、蔬菜，啟動代謝、穩血糖。（示意圖／PIXABAY）

早餐若未選對食物，恐對身體造成傷害。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，早餐最怕的不是吃油，而是「該啟動的系統未被啟動」，導致代謝緩慢、血糖不穩，對此分享3種「看似無害」卻可能傷身的早餐，例如「牛奶配雞蛋」，幾乎沒有碳水化合物，長期下來，不只增加肝腎代謝負擔，精神也會變差。

早餐錯吃恐傷心、腎！3訊號啟動身體運作

黃軒在臉書粉專引述發表於《The Journal of Nutrition, Health & Aging》的研究指出，早餐熱量約佔全天20至30%，早餐品質較高者，與較佳的心血管代謝指標、較小腰圍，及良好的腎功能表現相關，反之，早餐吃太少又差，則可能傷害心臟、代謝、腎臟。

黃軒提到，最傷身的早餐型態是「吃了，卻沒給身體任何明確指令」，經過8至10小時空腹後，身體其實在等3個訊號，首先是碳水化合物，幫助告訴大腦準備運轉，再者是蛋白質與脂肪，促進膽囊收縮、穩定血糖，還有足夠熱量比例，重置代謝節律。

牛奶＋雞蛋恐傷肝腎 多加碳水補充能量

黃軒分享3種地雷早餐，第一是「牛奶＋雞蛋」，問題在於「只有蛋白質」，幾乎沒有碳水化合物，導致胰島素訊號不足，蛋白質被迫「當燃料」而非修復，長期下來，肝腎代謝負擔上升、精神效率下降，建議額外適量加入全麥麵包、燕麥或地瓜。

清粥配醬菜≠養生 恐提高膽結石風險

第二種是「清粥＋醬菜」，容易被誤認為「養生早餐」，問題是高鈉、低蛋白，幾乎沒有脂肪，可能導致膽囊收縮素刺激不足，經過一晚濃縮的膽汁，早上若未適度脂肪刺激排出，膽固醇容易結晶，長期下來，提高膽結石與膽囊息肉風險，建議改為雜糧粥搭配蛋、少量肉類、燙青菜。

燒餅油條熱量高又缺蛋白 搭豆漿、蛋吃更健康

最後是「燒餅＋油條」，問題在於熱量高、營養密度低，高溫油脂會增加氧化壓力，同時缺乏纖維與優質蛋白，導致血糖波動大，平時可以偶爾吃，如果每天吃，恐導致血脂飆升，建議額外搭配無糖豆漿、水煮蛋、蔬菜，才能吃得飽足又健康。

