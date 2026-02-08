清純人設全毀！15歲女星吸菸照流出 公司加碼查出「未成年飲酒」：全面停工

15歲的百瀬夢奏被查出吸菸照屬實，已遭公司停工處分。翻攝X、翻攝Space Craft官網

日本15歲女星百瀬夢奏在日網流出吸菸照，由於經紀公司已確認「照片是本人」，還加碼查出百瀬夢奏「未成年飲酒」，確定無限期停止活動自省。

百瀬夢奏被爆未成年吸菸！公司加碼追出涉及飲酒

百瀬夢奏先前才搭檔「浪花男子」成員西畑大吾一起拍廣告，沒想到2月3日日網流出疑似她拿著電子菸的照片，清純形象瞬間翻車。因為照片中她只是拿著菸，並沒有吸菸動作，後續日媒陸續求證她所屬的Space Craft Agency，公司表示，「向本人確認後，確認屬實。」除了證實吸菸照不假，還查出百瀬夢奏也涉及飲酒。

廣告 廣告

15歲的百瀬夢奏星途看好，卻爆出未成年吸菸、飲酒，清純形象瞬間翻車。翻攝Space Craft官網

公司表示，「此舉缺乏身為社會人士應有的自覺，我們極為嚴肅看待。儘管本人已深刻反省，但鑑於事件的嚴重性，我們決定對百瀬夢奏祭出無限期停止活動的處分。」並強調為避免此類情況再度發生，將全力監督防範，也對此次事件造成各方極大的困擾與擔憂，致上最深的歉意。

小學生都愛她！百瀬夢奏擔綱雜誌專屬模特兒

百瀬夢奏曾是日本雜誌《Nicopuchi》專屬模特兒，該雜誌主攻小學生讀者，書中會討論小學生的熱議話題，也會示範時尚穿搭，讓百瀨夢奏享高人氣。

2022年還曾跨界拍攝電影《Last Summer Wars》，該片描繪一群小學六年級學生，為了挑戰自己拍電影的青春冒險故事，當時百瀬夢奏則擔綱女主角，在時尚圈及戲劇圈都前途看好。

百瀬夢奏曾拍電影！搭檔浪花男子拍廣告

百瀬夢奏（左）曾在青春電影《Last Summer Wars》擔綱女主角。翻攝X

百瀬夢奏（右）與西畑大吾合作拍廣告。翻攝X

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



回到原文

更多鏡報報導

41歲女星閃離富商「變這樣」！徐寅永暴肥10公斤 親吐整形副作用：假體全拆了

血癌治癒首露面！《單身即地獄》巧克力歐巴「頂平頭」看秀 親吐：真的很想工作

曾獲封「NHK峰不二子」！美女主播搭電車「被重壓」 網驚：性騷擾吧？

台南警界彭于晏抓酒駕「放過妹子同進摩鐵5小時」 綠帽男氣炸舉報