清純人設翻車！15歲女星吸菸照流出 公司證實道歉認了：她還喝酒

百瀬夢奏扮演超萌貓女。（圖／翻攝自推特）

日本15歲女星百瀬夢奏近期跟STARTO偶像團體「浪花男子」成員西畑大吾一起拍攝廣告，未料近期日本網路傳開百瀬夢奏疑似手拿電子煙的照片，讓外界吃驚。事後經紀公司證實她除了未成年抽菸之外還喝酒，宣布無限期暫停活動。

百瀬夢奏跟西畑大吾一起拍攝廣告。（圖／翻攝自推特）

日本推特2月3日流出疑似百瀬夢奏的照片，只見她坐在類似床鋪的地方、靠在靠墊上，而且手上疑似持有電子煙，但不少網友認為她只是「手上拿著」，沒有吸菸的動作，無法證實百瀬夢奏卻有吸菸行為，也質疑可能是AI合成照。



結果日本狗仔《FRIDAY》致函向百瀬夢奏所屬公司Space Craft Agency求證，公司證實回應，「針對SNS上流傳的抽菸照，我們向本人求證後確認是事實，此外也一併確認飲酒的事實。本人也在深切反省，但基於事情的嚴重性，敝公司將對百瀬夢奏處以無限期暫停活動的處分。」

