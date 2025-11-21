清純女星求潛規則！夜敲導演房門：想不想品嚐極品

演藝圈經常爆出許多有關潛規則的消息。（示意圖／翻攝自pixabay）





演藝圈經常爆出許多有關潛規則的消息，中國大陸主持人方家翊從製片人好友口中得知，一名「清純系」女星在深夜主動敲導演的房門，言語間還充滿性暗示，消息曝光後，立刻掀起網友熱議。

中國大陸主持人方家翊驚爆清純女星求潛規則內幕。（圖／翻攝自微博）

方家翊表示，製片人好友與一名導演交往多年，對方拍戲的時候，製片人就會去探班，但因為不想公開戀情，因此她都待在導演房裡等對方拍完戲回來，「她說有一天劇組的女演員就來敲導演門了。」

製片人一聽到，立刻躲起來，導演開門後詢問「你找我什麼事啊」，女演員進來後，反手關上門說，「導演，想不想品嚐一下極品大XX。」躲在裡面的製片人氣到發抖，方家翊也直言該女星非常清純，完全想不到。

方家翊感嘆，「演藝圈但凡是那種很歐美的女生，都是卸完妝以後自己在家裡待著，反而是那種很清純的，背後的路數真的好嚇人。」不過不少人認為方家翊不直接點名，而是用影射的方式，容易傷害到無辜的藝人，「天天讓我們猜，我猜你二舅媽」、「造黃謠漏財」、「直接歐美全是很保守，清純全是背後開放的，別太刻板印象了」、「不敢點名道姓，只一勁給內娛女演員潑髒水」。



