清純女星深夜敲導演房門 男主持爆挑逗對話「邀品嚐極品」

方家翊爆料清純系女星深夜敲導演房門。（圖／翻攝自微博）

大陸男主持方家翊近日爆料，一名外型「極度清純」的女演員竟在深夜主動敲導演房門。他透露此事來自自己一位製片人好友的親身經歷，更直言許多看似歐美外放風格的女藝人私下反而乖巧低調，「真正清純系」的女星私下作風卻可能讓人意外。相關言論一出，立刻在網路掀起熱議。

方家翊在影片中轉述這位女製片人的故事，表示她與該導演交往多年，因不想公開戀情，常常在拍攝期間默默待在房內等導演收工。某次她照例在房內等待時，突然聽見劇組一名女演員敲響門鈴，她只好匆忙躲到房間裡。導演開門詢問對方來意，沒想到這名女演員竟然直接走進房間、反手關門，還以露骨暗示挑逗導演，「導演想不想品嚐一下極品大XX」。

方家翊表示，好友在房裡聽到後氣到發抖卻不能出面。他還強調「那個女的真的巨清純」，甚至在影片中拿出對方照片給其他女性友人看，對方看後震驚表示：「天啊，真的很清純」。

不過，方家翊強調「清純系女星背後路數嚇人」的說法，加上未指名道姓的爆料方式，引發不少網友不滿，認為會傷害其他無辜藝人。網友紛紛留言批評：「天天讓我們猜，我猜你二舅媽」、「什麼叫歐美都保守、清純都開放？太刻板印象了」、「不敢講名字只會給內娛女演員潑髒水」。

