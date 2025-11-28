清純女星2段婚姻婚內3度出軌前夫輕生 被抓姦慘遭家暴再吃富商

日本女星上原多香子被爆出婚內出軌，前夫TENN輕生過世。（翻攝X@iambackhuh6、@REVISHOPokinawa）

前啦啦隊女神粿粿先前驚傳與藝人王子（邱勝翊）不倫戀，過往清新形象塌房，瞬間讓外界跌破眼鏡。其實這類不倫婚外情在日本演藝圈也層出不窮，日本前女團「SPEED」成員上原多香子的婚外情更是曲折離奇，簡直是「偷吃」界的教科書。

上原多香子在2012年嫁給日本嘻哈團體「ET-KING」成員TENN（森脇隆宏），沒想到TENN新2兩年就在自家車庫輕生，外界認為他長期承受精神壓力才會走上絕路，對未亡人上原多香子的遭遇多抱持同情。未料，3年後真相逆轉，TENN的弟弟出面揭露驚天內幕，原來嫂子當時就和演員阿部力暗通款曲，他聲稱掌握兩人的私密對話和親吻照片，直接打臉她苦情形象。

上原多香子受到這番毀滅性爆料衝擊，幾乎從螢光幕前銷聲匿跡，她在2018年和舞台劇導演高山和也再婚後，沒想到依舊婚內出軌，結婚不到5年就被丈夫抓姦偷吃「小鮮肉」，高山和也不甘被戴綠帽憤而動手施暴，讓這段醜聞徹底攤在陽光下，甚至鬧上警局。

上原多香子因外遇醜聞而淡出演藝圈，沒想到再婚依舊因出軌而遭家暴。（翻攝X@news_postseven）

在和高山和也協議離婚期間，上原多香子又無縫接軌，轉身投入另一位企業家的懷抱，桃花運旺盛且充滿戲劇性，10年內3度劈腿讓她聲名狼藉，事業幾乎停擺。

