清純女神宋芸樺赴美後尺度大開 泳池畔罕見「解開束縛」 上帝視角洩火辣春光
（記者蔡函錚／綜合報導）憑藉大銀幕清純形象走紅的女星宋芸樺，自2024年底毅然跨出舒適圈，遠赴美國洛杉磯展開新生活。雖然近期減少在台灣公開露面，但她仍頻繁透過社群平台紀錄日常點滴，舉凡享用異國美食或健身動態皆不吝分享。然而，向來包緊緊的她，日前更新的一系列生活照中，竟意外夾帶一張尺度罕見的泳裝辣照，瞬間引爆網路話題。
在這組引發熱議的畫面中，宋芸樺愜意地沐浴在加州陽光下的泳池畔，頭戴休閒鴨舌帽，身穿一套剪裁大膽的亮橘色比基尼。有別於過去在電影《等一個人咖啡》中深植人心的學生妹形象，這次她難得大方展露深藏不露的好身材，鏡頭下不僅手臂線條纖細緊實，傲人的上圍曲線更是呼之欲出，性感指數破表。
這組打破過往保守形象的照片曝光後，隨即吸引大批網友朝聖，粉絲紛紛留言驚嘆「辣到需要戴墨鏡」、「根本是大辣妹」，甚至有人意猶未盡，敲碗要求釋出全身照。儘管目前旅居海外，宋芸樺仍持續在戲劇領域耕耘，這次罕見以性感姿態示人，也讓外界看見她截然不同的成熟魅力與自信狀態。
更多引新聞報導
辛柏毅失聯第四天 親屬曝通靈對話「撞到頭、左手與左肩卡住」惹鼻酸
鄧佳華昔偷拍入監今獲釋 網友一看近照全歪樓
其他人也在看
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 29
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 21
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 20 小時前 ・ 25
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 5
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 31
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女"通通不知情"疑有所圖
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導百歲人瑞結婚，9名子女卻都不知情！台北市一名王先生，1月8號去爸爸住處，準備帶102歲的老父親，出門走走、透透氣，結果，遭到68歲的女看護阻撓，甚至還報警，等到員警到場後，看護才拿出身分證，表示他和老先生在幾天前，已經登記結婚，這讓老翁子女難以接受，懷疑看護有所圖。帶您來看民視的獨家報導。當事人小兒子王豐壽說，我爸爸102歲了，他結婚，我們9個子女完全都不知道，你說這樣合理嗎。王先生越說越無奈，他怎麼也沒想到，高齡102歲的爸爸，長期因病需要照護，幾天前，卻突然被看護告知，他們倆在1月5號登記結婚。當事人小兒子王豐壽還說，賴小姐進來之後，她極力地阻擋我爸爸，跟我們回老家感受天倫之樂，(警察)來了後她才表示說，我是他的配偶，我當場嚇一跳警察也嚇一跳。王先生指控，68歲的賴姓女看護，會跟百歲人瑞的爸爸結婚，根本有所圖，在1月8號當天，他跟其他兄弟姐妹，來到爸爸的住處，要帶他出門透透氣，沒想到，女看護卻在一旁百般阻撓，還找來警察，最後，賴姓女子才拿出身分證，表明倆人在三天前，已經完成結婚登記，有權替臥病的配偶作決定。不過，高齡102歲的老翁，去年6月因為跌倒，送進急診，還被醫師診斷不宜搬動、出入人潮多的地方，家屬痛批，這名女看護的行為，形同"五億高中生"案件翻版。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）當事人小兒子王豐壽說，本來我們還有立場，(對方)出示身分證之後，我就跟警察講說，已經是這樣了，那個是民事的問題，她的貪婪程度，是你無法想像的。賴姓女子擔任王姓老翁的看護，時間已經長達17年，由於老先生近年來的身體每況愈下，子女們也在去年11月，向法院聲請監護宣告，但沒想到，宣告還沒下來，老父親已經多了一名配偶。王豐壽還說，在照顧我爸爸的這段期間，他們增加了7間的房地產，還有大概八千萬的保險金。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）老翁的9名子女，要探視高齡的爸爸，變成"配偶"的看護，多次阻撓，也讓原本的天倫之樂，變了調。原文出處：獨家！百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女通通不知情疑另有所圖 更多民視新聞報導勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！民視影音 ・ 15 小時前 ・ 20
《浪姐7》史上最大咖？張曼玉被點名 官方一句話耐人尋味
港片傳奇影后是否再度現身螢光幕？近日網路瘋傳張曼玉將加入綜藝節目《乘風2026》，相關傳言從邀約內幕到「機票已出」說法不斷發酵，引發外界高度關注，官方也首度做出回應。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
修杰楷閃兵役風波消失演藝圈！現身送別林光寧 13字曝近況
自從閃兵役事件之後，修杰楷幾乎沒在螢幕前出現，他現身資深藝人林光寧的追思會，被問到近況，他說「最近都在陪小孩，謝謝大家關心！」接著在工作人員陪同下快步離去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 22
陳妍希「簡體字賀新年」竟翻車？遭中國網友「抓錯」！
娛樂中心／江姿儀報導42歲台灣女星陳妍希出演《那些年，我們一起追的女孩》「沈佳宜」一角走紅，後來與中國演員陳曉合作拍戲擦出愛的火花，兩人於2016年結婚、生下一子。然而近年婚變傳聞不斷，2人於2025年初官宣離婚，結束8年婚姻。陳妍希目前持續在中國發展，忙於演藝事業，才剛推出新劇。她也時常更新社群，曬出不同風格美照，吸引粉絲關注，昨（7日）她曝光新年賀圖，引發熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 20
林莎接《大陸尋奇》主持棒！背後超暖原因曝光 首站直攻4千公尺高山
林莎接《大陸尋奇》主持棒！背後超暖原因曝光 首站直攻4千公尺高山EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 8
古天樂鬆口和宣萱「不只是朋友」 談《尋秦記》續集：不能單看票房
時隔25年，經典神劇《尋秦記》終於以電影版回歸，監製兼主演古天樂昨（8）日攜手女主角宣萱抵台宣傳，今日繼續接受訪問。談到票房期許，古天樂抱持平常心，認為「每部電影都有自己的命運」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 6