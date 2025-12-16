清純妹不幹了！暗黑女神突曬手寫信告別暗黑界 激戰4年正式引退震撼粉

娛樂中心／綜合報導

擁有清新外型與甜美聲線的暗黑女神上坂芽衣宣告引退。（圖／翻攝自X平台 @kamisaka_mei）

日本暗黑界近日再傳引退消息，擁有清新外型與甜美聲線的上坂芽衣（上坂めい），出道以來以高度反差形象累積不少粉絲，沒想到卻在迎來出道滿四週年之際，無預警向粉絲投下震撼彈。她透過社群平台X公開一封親筆手寫信，正式宣布告別AV界，結束長達四年的暗黑片生涯，消息一出立刻引發一陣惋惜。

上坂芽衣於2021年12月踏入業界，憑藉鄰家女孩般氣質，加上舞台上的專業表現，迅速累積穩定粉絲群。她在手寫信中回顧這四年，坦言一路走來並非只有光鮮亮麗，也曾歷經迷惘與壓力，但不論是快樂或辛苦，對她而言都是「非常珍貴的重要時光」，也是促使自己成長的關鍵歷程。

上坂芽衣曾扮演過一些二次元動漫或特攝片角色。（圖／翻攝自X平台 @kamisaka_mei）

她也特別向一路支持粉絲表達感謝，表示因為大家的鼓勵，才能撐過許多低潮時刻。字裡行間流露出對這段過程的不捨與感激，讓不少粉絲看後直呼心酸且祝福。至於引退具體原因，上坂芽衣並未多作說明，僅低調表示，未來希望暫時放下既有身分，與真正的自己好好對話，嘗試不同的人生方向，「邁向下一個階段」。強調這不是否定過去，而是帶著所有經驗繼續前行。

AV女優上坂芽衣於2022年出道，發聲明宣布4年的AV生涯將在年底畫下句點。（圖／翻攝自上坂芽衣Ｘ）

消息曝光後，粉絲紛紛湧入留言區送上祝福，有人不捨她離開，也有人尊重她的選擇，盼她未來一切順利。上坂芽衣最後也再次向外界致謝，祝福大家能在各自的人生道路上，迎來平穩而幸福的每一天。

