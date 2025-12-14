清純護理師成銀座酒店紅牌！人氣櫻花妹「白衣天使照」曝光

飛鳥現職是銀座高級酒店公關，曾是執業過的護理師。（圖／IG@ashukachan_）

日本正妹飛鳥（Asuka）擁有精緻臉蛋及清新氣質，不時在社群分享生活，吸引3.2萬粉絲追蹤，原來她其實是銀座高級酒店的「當紅頭牌」。不過，轉戰夜場生活1年多的飛鳥日前透露，自己曾是一名護理師，短暫執業過一段時間，還罕見曝光身穿白衣制服的模樣。

飛鳥日前在網路節目《CHANCE ＆ CHANGE》表示，她從事酒店公關已1年多，並在今年4月正式加入現在的公司，隨後成為店內的人氣接待員。說到出道前的生活，飛鳥透露最初的夢想是當偶像，還曾參加偶像女團「乃木坂46」徵選，只是當時受到父母的嚴格管教，最終放下了偶像夢。

飛鳥後來在醫科大學學習護理專業，並順利取得相關證照，也在醫院短暫工作過，然而，她始終不放棄追求鎂光燈下的目光，於是2024年決定轉換跑道。她 起初在六本木發展，想不到人氣迅速攀升，今年4月則加入銀座的高級酒店，目前還參與網路節目拍攝，吸引更多粉絲關注。

此外，飛鳥透過節目罕見公開過去的制服照，只見她身穿護理師的白衣套裝，戴著口罩、露出一雙大眼，左手在頭上比出YA的手勢，清純樣貌與現在的工作狀態完全不同，引起網友熱烈討論。同時也有友人分享，飛鳥成名後依舊作風親切，對朋友毫無架子，大方稱讚：「不管身分怎麼變，她還是原來那個溫柔的人」。

