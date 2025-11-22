清純H級女優下海4年不幹了！未來動向將「轉戰脫衣舞」

（記者洪承恩／綜合報導）24歲的日本AV女優白橋里帆（白橋りほ），因嬌小身材、精緻外貌與「口罩演出」爆紅，出道四年半累積不少粉絲。她日前在社群平台宣布，將在明年3月推出的作品後正式引退，結束AV生涯。她表示，能以目前所屬片商的專屬身分拍下引退作相當開心，而退役後則計畫轉往脫衣舞秀場，準備在不同舞台上繼續發光。

白橋里帆2021年於SOD以專屬身分出道，155公分的嬌小外型與H罩杯美胸，再加上戴口罩演出的風格，讓她在素人系列作品中迅速走紅。2024年她移籍至主打清純風格的片商「無垢」，換上金髮造型並以叛逆系角色重新登場，第一部作品重現招牌「口罩設定」，再度引起業界與粉絲話題。

圖／白橋里帆宣布要轉戰脫衣舞秀場，不再拍攝AV。（翻攝白橋里帆IG）

她在X上發布的引退聲明中提到，從青春時代出道至今受到許多團隊照顧，也感謝影迷長期支持。她說，能以「無垢」的專屬女優身分拍攝最後一部作品，為四年半的工作畫下句點，感到非常幸福。她同時透露，未來將轉戰脫衣舞秀場，希望能在新的舞台上持續展現魅力。

對她的決定，AV達人「一劍浣春秋」也在專欄《PLAY NO.1》給出看法。他指出，有些人或許不熟悉白橋里帆，但能在業界穩定待四年半，最後還以專屬女優身分推出引退作，其實是非常亮眼的成績。他更直言，想看她的粉絲未來仍有機會，只要前往脫衣舞秀場，就能再見到她的演出。

此外，一劍浣春秋也提到，近年許多女優選擇在年底前後做出轉職或引退的決定，一方面是此行競爭激烈、壓力大，另一方面則因買氣與人氣難以長期維持，使不少女優會在評估下一步後，選擇在新年度到來前將工作畫下句點。

