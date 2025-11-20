清纯女星遭爆「深夜敲門」挑逗問導演：要不要嚐極品XX 一看竟然是她

娛樂中心／綜合報導

有清純著稱的女星被爆料深夜敲導演門，說了一句話嚇壞來賓（圖／AI生成示意圖）

中國娛樂圈潛規則秘辛時有所聞，大陸男主持人方家翊近日在節目中拋出驚人爆料，聲稱一名外型清新、以「清純氣質」著稱的女星，竟在深夜主動敲導演房門，言語間充滿暗示。消息曝光後迅速在微博引爆熱議，不少網友驚呼「這故事太勁爆」，不過也有人批評他「影射太多、傷及無辜」。

方家翊在影片中透露，該事件是由他一位擔任製片人的女性好友親口告訴他。由於當時這位製片人與導演正在交往，為了避免戀情曝光，拍攝期間她常在導演飯店房間裡低調等待。某一晚導演剛結束拍攝不久，忽然有人敲門，女製片人原以為是工作人員送資料，沒想到開門的竟是一名劇組女演員，女製作人趕緊躲起來。

據方家翊轉述，該名女星不僅神態從容，還反手關上房門，用曖昧語氣對導演說出令人臉紅的話：「導演，想不想嚐嚐極品大XX？」導演當場愣住，躲在房內的製片人則氣得全身發抖卻不敢現身。

主持人方家翊轉述女製作人的親身經歷，讓來賓友人聽了傻眼。（圖／翻攝自微博）

方家翊表示，這名女演員平時形象極為清純，給人乖巧、文靜的印象，他甚至展示了該女星的照片給友人看，對方驚訝直呼：「她？根本看不出來！」他感嘆：「但凡那些外表洋派歐美的女生，反而卸了妝回家，凡而是那種很清純的，背後的路數真的好嚇人。」

此番暗示性十足的爆料引起不少質疑。許多網友批評方家翊「不點名卻影射」，容易讓無辜「清純派」藝人被波及，「這種說法最害人」、「清純不代表假，講這種故事是在帶節奏吧」。也有人反問他：「既然不敢指名道姓，就不要拿來當八卦流量。」目前方家翊尚未對爭議作出回應，不過影片相關片段已在微博登上熱搜榜。網友戲稱該起事件「最終讓大家猜不到女星是誰，反而主持人自己紅了一波」。

