清華年度人物「飛班生」火了 網：在優秀面前帥不值提

清華大學「飛行學員班」（簡稱飛班）學生陳秀虎近日受到廣泛關注。這名就讀於清華大學航天航空學院的2023級本科生，因在軍事素質、學業成績與綜合表現上表現突出，於2025年12月31日獲評「清華學生年度人物」，相關事蹟經官方平台曝光後，引發網友熱議，不少人形容其為「在優秀面前，帥不值一提」。

據央視軍事綜合一號哨位與清華大學介紹，陳秀虎為清華大學與空軍航空大學聯合培養的飛行學員，屬「雙學籍」飛行人才培養體系。2025年清華學生年度人物名單揭曉時，陳秀虎榜上有名；此前，他亦入圍清華大學特等獎學金答辯。清華特等獎學金為校內授予在校生的最高榮譽，因競爭激烈，被網友稱為「神仙打架」，入圍者多為學業與科研表現突出的頂尖學生。

公開資料顯示，陳秀虎自幼立志從軍報國。初中時即參加招飛體檢，高中就讀於綿陽中學航空實驗班，曾獲「綿陽市三好學生」稱號。2023年7月，他以招飛心品測試8.98分（滿分9分）的成績通過空軍招飛，憑藉良好的身體素質與文化基礎，進入清華大學航天航空學院飛行學員班就讀。進入大學後，在清華、北大、北航三校飛班組織的兩次大比武中，其軍事素質成績均穩居前三名。

清華大學方面介紹，在學業表現上，陳秀虎必修與限選課程累計績點位居飛行學員班第二名，並獲得「鄧稼先獎學金」等榮譽；科研方面，他參與清華大學SRT項目「風洞風軸定位系統」研究，並以第二作者身分亮相全國實驗流體力學學術大會。

除學業與訓練外，陳秀虎亦多次承擔校級大型活動主持工作，在清華大學畢業典禮及「一二·九」歌詠比賽中擔任合唱指揮，並於2024年作為清華飛行學員唯一代表，赴珠海參與中國航展招飛宣傳與保障工作，擔任航展解說員。很多網友在看完他的故事後感嘆，「最優秀的人都上交給國家了。」

