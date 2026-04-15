清華藝術節登場 多元藝術能量展現
清華大學「2026春之清華藝術節」即日起展開。今年校方首度攜手波蘭藝術團隊，將新竹地標「東門城」化為國際光雕舞台。藝術節系列活動涵蓋邀請市民共創的「等風來：竹塹的記憶之匣」特展、多場國際大師音樂會，以及論壇、工作坊，展現清華多元的藝術能量。
「國際光雕藝術節」將於5月14日至20日晚間點亮東門城。計畫由清華科藝所教授陶亞倫策劃，清華大學與波蘭SWPS University學生共同創作，內容結合光雕投影、互動藝術與現場演出，為歷史古蹟注入當代藝術能量。
陶亞倫表示，「國際光雕藝術節」以當代文化為創作核心，回應城市空間與世代經驗，團隊嘗試將東門城從古蹟轉化為「數位藝術發動機」，引導觀眾重新進入城市空間，在日常場域中產生新的觀看經驗。
清華大學君山音樂廳總監、藝術學院院長張芳宇指出，春之清華藝術節邁入第三年，已從校內展演擴展為串聯城市與國際交流的平台。以國際光雕節為例，作品在新竹首演後，規劃巡演至台北華山1914文創園區、波蘭SWPS大學。
風Livehouse展出的「等風來：竹塹的記憶之匣」特展，以紙箱為創作媒介，邀集清華師生與新竹市民共同創作。現場展出187件50公分立方紙箱，箱內放入各式具情感連結的物件，將個人生命經驗轉化為一座座微型博物館。展覽透過物件的封存與展示，呈現不同世代的生活片段，也映照出新竹由竹塹城走向科技城的城市變遷。
策展人清華大學宏亮美術館館長謝素貞表示，希望藉此喚起城市記憶，邀請觀眾以輕鬆的心情走進展場，感受每件作品想訴說的故事。
音樂領域方面，今年重量級大師邀請到享譽國際的鋼琴家康斯坦丁・薛巴科夫（Konstantin Scherbakov）在新竹市文化局演藝廳舉辦鋼琴獨奏會，並開設大師班，讓學生近距離接受指導。
薛巴科夫師承瑙莫夫（Lev Naumov），1983年奪得莫斯科拉赫曼尼諾夫大賽首獎，曾與蒂勒曼、佩特連科等指揮名家及頂尖樂團合作，奧地利樂評家彼得・科塞（Peter Cossé）讚譽他為「當今最具才華、大膽且有趣的音樂家之一」。薛巴科夫迄今錄製專輯逾60張，錄音版圖涵蓋貝多芬32首奏鳴曲，以及目前全球唯一的高多夫斯基作品全集，在當代鋼琴界佔據獨特地位。
清華大學副校長呂平江指出，春之清華藝術節邁入第三屆，不僅代表清華持續投入人文藝術，也為創校115週年暨在臺建校70週年增添更豐富的文化內涵。今年藝術節結合國際交流、在地記憶與科技跨域，讓展演不只發生在校園，也走進市民日常，歡迎師生與市民一同參與，感受藝術節的多元面貌。
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