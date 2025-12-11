清華辦楊振寧追思會 翁帆數度哽咽追憶楊老這些往事

北京清華大學10日舉行楊振寧先生追思會，清華大學黨委書記邱勇院士、校長李路明院士、原校長顧秉林院士、楊振寧夫人翁帆等100餘人參加，緬懷楊振寧為現代物理學發展、為國家科教事業和清華大學作出崇高的卓越貢獻。

據光明日報報導，在追思會上，楊振寧夫人翁帆首度發聲回憶楊振寧，幾度因哽咽而中斷。

翁帆提起楊振寧的少時往事，「那個與同伴在清華園爬樹、溜冰，唱歌聲音最大的楊振寧…後來我突然意識到，楊先生做人做事直率坦蕩的風格從他童年這一幕已經可以略窺一二」。

她憶起楊振寧喜愛走路，「一直到他100歲的時候，他還堅持在客廳走上兩三圈…一次在清華園散步，經過西南聯大碑，先生靜立良久，目光拂過碑石上一個又一個姓名，先生說紀念碑上有好些他當年西南聯大同學的名字。我能感受他的沉重與感嘆」。

翁帆還講到楊振寧延續多年的愛好，「編輯小視頻，他自己稱之為製作小電影」。其中一部名為「清華園的春天」，記錄的是2013年的春日，他們經過操場南側的小河，兩岸桃花開得正好；翌日，楊振寧便帶著攝影機，與她一同回到那裡。「鏡頭中，桃花夾道，楊先生從遠處徐徐走來…」

在看到清華大學為楊振寧特意舉辦的追思會，不少網友都紛紛發表看法。有網友說：楊老的去世是國家的重大損失，他一直都是站在物理世界最前線的那個人，真心的紀念。也有網友認為：這是清華大學最正確的做法之一，楊老先生晚年歸國，對國家對教育付出極大影響深遠，這樣的愛國科學家值得緬懷。楊老雖然走了，但是留下來的東西，將會一直流傳下去。

南方都市報報導，諾貝爾物理學獎得主、中國科學院院士、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧10月18日因病逝世，享年103歲。身為華人首位諾貝爾獎得主，他因創立「楊─米爾斯規範場」、提出「楊─巴克斯特方程式」、與李政道共同提出「宇稱不守恆」等理論貢獻而享譽世界。清華大學訃告稱：「楊振寧先生的一生，是探索未知的不朽傳奇，是心懷家國的永恆迴響。正如他鍾愛的詩句『文章千古事，得失寸心知』，楊振寧先生的百年人生是一部閃耀在人類群星中的千古篇章。」

