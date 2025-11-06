



衛生福利部桃園醫院六日舉辦「國立清華大學學士後醫學系《校外專題實習：社區導向基層醫療實習》成果發表會」，展現醫學教育與社區實務結合的成果。活動由部桃副院長鄭舒倖開場致詞，教學部副主任詹金淦主持，全場交流熱絡，氣氛融洽。

本次成果發表為桃園醫院與國立清華大學長期合作計畫之一，由部桃教學部與家庭醫學科共同規劃課程，並串聯新屋分院及多個社區與長照機構共同參與，形成具在地特色的教學網絡。桃園醫副院長院鄭明德、新屋分院副分院長柯盛文及家庭醫學科主任黃立宇亦擔任評分講師，學生們深切感受到醫院對教育投入的重視與支持。

清華醫學生社區實習成果發表 部桃攜手推動基層醫療教育

發表會邀請多位貴賓蒞臨指導，包括清華大學施銘杰教授、桃園市觀音區衛生所主任呂忠祐、姜博文診所院長姜博文、和頌長照社團法人董事長陳麗娟與營運長徐伯源，以及喜大人日照中心主任許梓鄢等，共同見證醫學生在社區導向醫療教育中的學習成果。

學生們以簡報分享實習經驗，主題涵蓋社區健康促進、長照機構服務、基層診所運作觀察、慢性病照護、失能長者照顧流程與在地健康議題反思，內容多元且具深度。透過跨領域、跨機構的實地學習，學生不僅理解基層醫療的運作脈絡，也體會醫療專業在社區中的角色與責任。

部桃副院長鄭舒倖表示，桃園醫院長期推動社區導向醫療教育，與清華大學醫學系攜手打造理論與實務兼具的培訓平台，期望培育具備社區關懷、公共衛生視野與臨床能力的未來醫師，讓醫學教育真正走入人群，落實「以人為本」的在地健康照護精神。

