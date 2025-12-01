清華附小幼兒園獲銀質獎肯定 邱臣遠代理市長：落實新竹好學願景

團隊獲獎照片

▲團隊獲獎照片

新竹市教育再添佳績！國立清華大學附設實驗小學附設幼兒園以「PLAY創意學習區大探險」課程方案參與展現「幼兒主體、教師共學、園所共榮」的理念，推動具在地特色的P.L.A.Y.課程創新（P=Play玩、L=Learn學、A=Ability能力、Y=Yourself做自己），從自由遊戲到主題探究，展現兼具創意與深度的教學成果，榮獲114年全國教學卓越銀質獎，為新竹市教育再創高峰。

新竹代理市長邱臣遠一日表示，此獎項除了是對清華附小幼兒園團隊的肯定，也是代表竹市具體實踐市長高虹安擘劃「新竹好學」的教育精神。邱代理市長強調，市府致力打造孩子快樂學習、教師專業成長、家庭安心參與的教育環境，而清華附小幼兒園透過P.L.A.Y.課程，讓孩子學會思考、勇於表達，更能在遊戲中發現自己、成就自己，充分展現推動優質、創新與永續教育的成果。

清華附小幼兒園的教學團隊表示，園方從孩子興趣出發，發展跨領域探究活動，並透過跨班共備、教師共學社群，形成專業成長的模式。在課程推進過程中，無論是孩子在學習區專注探索的神情，或教師在共學討論中靈光乍現的笑容，皆是推動課程持續深化的力量。

清華附小校長李佳蓮指出，P.L.A.Y.課程的核心精髓在於讓孩子因玩而學、在學中長出能力，更重要的是玩出屬於自己的創意與自信。 感謝市府對培育學校成為教學卓越團隊的支持與協力以及教師願意嘗試、相互支持，也感謝家長與社區夥伴的信任與陪伴，這個獎項是屬於整個團隊與所有孩子的榮耀。

清華附小校長李佳蓮說明，展望未來，清華附小幼兒園也將以「永續、共學、共好」為願景，結合SDGs精神、在地文化與特色資源，打造「幼兒的學習樂園、教師的專業社群、家庭的教育夥伴」，持續讓清華附小幼兒園成為孩子勇於探索世界的起點。

教育處強調，這項榮譽不僅是對竹市教育的肯定，而是推動教育邁向卓越的嶄新起點。市府將持續支持各校發展特色課程，打造更優質、更多元、更符合孩子需求的「新竹好學」教育城市。