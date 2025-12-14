清華「頑箭動動」種子教師培訓營 提供更多元豐富價值

清華大學頑箭動動創意十足。





響應運動部倡議「競技運動全民化」政策，國立清華大學運動事業及政策中心結合專門製作各種弓箭器材的保聯企業，推出創意十足的「頑箭動動」，強調趣味性及體能遊戲。清華大學運動事業及政策中心於13及14日辦理種子教師培訓營為明年的射箭推廣工作進行準備。

本次「頑箭動動」種子教師培訓營，重點是在協助學員熟悉頑箭動動的特色、基本動作內涵及遊戲規則，負責培訓事務的國立清華大學運動事業及政策中心黃煜主任指出「頑箭動動」具備三大特色:

第一，放箭動作多元化，可採站立、跪姿甚至在跑動過程中完成；同時，目標物可能為靜態或動態。第二，對戰過程同時要求觀察對手的動態與自身快速移動，就是所謂「靜如處子，動如脫兔」。第三，頑箭動動的對戰遊戲是結合漆彈及躲避球的規則，強調是團隊齊心作戰與團隊默契。

相較於競技射箭運動，「頑箭動動」提供更多元豐富的價值，包括射箭運動需要高度的專注力及耐心，這也是現代孩童最缺乏的元素，同時，現代孩童沉迷於3C，缺乏運動量，而「頑箭動動」過程也要求學童進行快速移動及閃躲動作，大幅增加運動量。此外，由於「頑箭動動」是團隊運動，可以提升孩童的人際能力及團隊合作力，這也是少子化時代的孩童們更需要被培養的社會能力。

本次參與培訓的學員多為新竹地區培育出的年輕射箭選手，現就讀國立清華大學及元培醫事科技大學，多具備良好的射箭基礎，也在國內外賽事表現優異，以目前就讀運動科學系的杜詩葦為例，111年度大專運動會一舉拿下一面金牌及一面銅牌；蘇筱斐及蘇芯羽姊妹檔也曾在112年全國運動會獲得銅牌；就讀二年級的林嘉妤則是在去年大專運動會摘下金牌，成績同樣出色。

值得一提的是，本次培訓課程特地安排兩位奧運得牌選手袁叔琪及林詩嘉進行經驗傳授。兩位分別於2004年雅典奧運及2016年里約奧運奪下銅牌；袁叔琪為我國史上首位奧運獎牌得主，而林詩嘉與同門師姐譚雅婷一同寫下「風城」射箭奧運得牌的重要里程碑。兩位目前亦於新竹地區投入教練工作。

黃煜教授表示，雖然這些學員都具備一定的射箭實力，但對於射箭教學與活動帶領仍相對陌生，因此特別邀請兩位奧運得牌國手親自指導後輩，期能提升學員的指導能力，並為後續推廣師資奠定良好基礎。

為鼓勵學童參與「頑箭動動」，清大團隊規劃以「小學課後社團」作為首波推廣重點，透過規律參與的型態，協助孩童養成運動習慣，同時提升從事射箭運動的先備基礎。此外，協助頑箭動動系統開發及維護的的保聯企業亦將提供器材給予願意開設課後社團的學校，作為社團學員訓練與活動使用。





