清萊白廟衝突獨家追查！台遊客擋路拉髮引互毆

【看見泰國 VisionThai】清萊白廟(Wat Rong Khun)遊客打架影片日前瘋傳引發熱議，《看見泰國 VisionThai》先前報導後，進一步致電清萊府直轄縣警察局、旅遊警察及白廟管理處查證。警方證實涉案者為持台灣護照的李姓一家三口，起因是在奈何橋上停留拍照阻擋動線，引發推擠後升級為互毆，雙方各遭罰款500泰銖。

清萊警方查閱筆錄後表示，涉案者為李姓父母與兒子，該家庭已於1月21日返台，未被列入黑名單。

據警方與白廟經理還原，事發地點在規定「單向通行、不可停留」的奈何橋上。當時李姓一家在橋上停留拍照，阻擋後方兩名泰籍姐妹通行，雙方因此爆發口角。

旅遊警察指出，爭執中台籍母親疑為維護空間或家人，與泰籍遊客發生肢體推擠。警方筆錄顯示，李姓兒子情緒激動下承認拉扯泰籍女子頭髮，泰方出手反擊，雙方在橋上扭打成一團。

警方將雙方帶回警局調解。由於雙方均有動手且都有輕微抓傷，依「公共場所鬥毆滋事」各罰500泰銖，最終在警局道歉和解。

白廟管理處呼籲遊客務必遵守動線規定，勿在狹窄處久留拍照並保持冷靜，避免因一時情緒觸法。

核稿：陳韋如