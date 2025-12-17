清貧布施匯善念 成就迦毘羅衛大愛村

慈濟在尼泊爾迦毘羅衛興建大愛村，將在18日舉行動土儀式，在此同時也將循佛陀足跡，從淨飯王王宮東門經行到大愛村預定地，慈濟志工除了預行勘察路線，也拜訪關懷沿途會經過的村莊「莫蒂納加爾村」，邀請村民一起來供僧，他們雖非佛教徒，知道布施能做好事，紛紛響應。

嚴冬的早上，距離淨飯王王宮2.6公里遠的莫蒂納加爾村，不同於往常的寧靜，村民們引頸期盼著，有人來探訪

「我們將辦活動 歡迎大家來，大家開心嗎。」

志工 洛基：「沒有人會來這裡，大家都是參觀完王宮就離開，因為隔著一條很寬的河(邦迦迦河)，我們是第一個來拜訪的團體。」

大愛村動土典禮，將經行，佛陀走出東門離開王宮的足跡，當時跨越邦迦迦河來到這裡，看見生老病死，這段過去，村民們不曾聽聞。

志工 杜西：「他們知道佛陀出生在尼泊爾，在這裡長大 生活了29年，但是他們不知道佛陀的教誨，所以我告訴他們 你們應該感到驕傲，也要去學習佛法。」

古說今來，動土典禮前特地來辦茶會，說起這段源起，也介紹慈濟來到佛鄉的因緣，最能打動他們的，是竹筒歲月的故事

志工 洛基：「他們都聚集過來，捐出5塊錢 10塊錢，雖然我們的竹筒很小，都倒滿在我的手上，村民們真的很開心。」

近百位村民參加茶會，邀約經行當天來供僧，反應更是熱烈

村民 拉傑：「我收到二包餅乾，明天我會捐出一份。」

村民 曼殊：「我會出來供僧，雖然我們很窮 但可以互相幫助，也能奉獻金錢和餅乾。」

馬來西亞慈濟志工 張濟玄：「搶著要來捐這個 做這樣的布施，我想這個就是上人，一直期待我們來尼泊爾，其中一個非常重要原因，就是能夠啟發更多人的善念。」

村民們雖然不是佛教徒，生活也清貧，但同樣都樂善好施，在這一天認識了佛陀，也開啟了他們的善根善緣。

