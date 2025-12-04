清軍入關「十日不封刀」屠殺80萬人，百年後人們才知真相

大陸中心／唐家興報導

清軍入關後，曾對揚州進行殘酷的大屠殺。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

「以史為鑑，可知興替。」然而，當歷史由勝利者書寫時，究竟有多少真相被掩埋？在眾多被塵封的歷史慘案中，明末清初發生在揚州的悲劇尤為血腥。清軍入關後，曾對這座城市進行殘酷的大屠殺，傳言「十日不封刀」造成高達80萬漢人遇難。為了鞏固統治，清朝統治者極力掩蓋這樁慘案，甚至下令銷毀所有記載。直到百年之後，一本倖存者的手稿-《揚州十日記》被帶回中國，才讓這段駭人聽聞的歷史大白於天下。

清軍入關遇最大硬仗：史可法死守揚州城

明朝末期，吏治腐敗、天災人禍，王朝走向末路。當時最大的威脅來自兩個方向：內有闖王李自成，外有大清皇太極。最初，清軍被困在山海關外，但在崇禎皇帝自縊、李自成攻入京城後，局勢徹底改變。

原鎮守山海關的明將吳三桂，因與李自成不和，決定引清軍入關。清軍勢如破竹，然而在南下攻打揚州城時，卻遭遇了入關以來最大的一塊「硬骨頭」：明朝忠臣史可法。

史可法憑藉城內幾萬兵力，將多爾袞之弟、驍勇善戰的豫親王多鐸的清軍主力牢牢阻擋在城外。揚州久攻不下，清軍惱羞成怒，最終憑藉優勢兵力攻破了城池。

豫親王多鐸下令：十日不封刀 80萬人化為人間地獄

揚州城破後，多鐸感念史可法的忠勇，本欲招降，但史可法忠心不屈，大罵多鐸後被處斬。多鐸因久攻受挫、憤怒至極，隨即對揚州城的居民下達了殘酷的屠殺令：清軍可以在城內隨意燒殺搶掠，「十日不封刀」。

根據史料記載，曾經繁華熱鬧的揚州城瞬間化為人間地獄：「堆屍貯積，手足相枕，血入水碧赭，化為五色，塘為之平」、「城中積屍如亂麻」。據不完全統計，在這十日之內，清軍至少屠殺了將近80萬漢人。這樁慘案一出，舉世震動，也激起了漢人長達數百年的反清復明運動。

百年血腥真相：倖存者手稿逃過乾隆銷毀令

揚州慘案成了清朝統治者心中揮之不去的「黑歷史」。從順治到乾隆皇帝，歷代統治者都致力於將這樁血腥罪惡掩埋。尤其乾隆皇帝更下令焚毀所有關於揚州十日的記載，試圖從根本上杜絕此事流傳後世。在官方的極力掩蓋下，後世多數清朝人對此慘案一無所知。

然而，「紙終究包不住火」：一位揚州十日的倖存者-王秀楚，冒死將自己的親身經歷寫成了《揚州十日記》，並託付給反清志士。這本血淚控訴後來被輾轉帶到了日本，意外逃過了乾隆的銷毀令。

王秀楚冒死將自己的親身經歷寫成了《揚州十日記》。（圖／翻攝自百度百科）

直到辛亥革命期間，愛國志士們將這本關鍵手稿帶回中國，揚州十日的血腥真相才終於在百年之後大白於天下。這起慘案的曝光，極大加速了漢族人民的反清情緒，也成為清朝最終滅亡的重要歷史推力之一。

統治者或許能掌控史官的筆墨，卻無法抹去數十萬生靈所遭受的痛苦。《揚州十日記》不僅是歷史的見證，也是一個民族安身立命的根基，警示著後人不能忘卻的血淚教訓。

