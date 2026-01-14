清運土石方車輛需裝GPS 國土署：可緩衝至2月底

內政部國土署14日舉行記者會說明土石方之亂，由署長吳欣修、副署長朱慶倫、營建管理組長李守仁、參事蔡長展等人出席說明。（王千豪攝）

土石方新制今年上路，內政部國土署建置一套全國通用且規格一致的電子聯單系統與即時追蹤流向管理系統，要求土石方清運車輛必須安裝國土署的GPS系統，引發業者反彈。國土署長吳欣修今（14）天表示，部分縣市政府原本就有以環境部系統的「環保機」進行GPS監控，若有工地安全疑慮，在轉換成國土署新機型的過程中將給予緩衝期，預計緩衝期到2月底。

土石方新制上路兩周後，業者反彈聲浪不斷，國土署今天罕見舉行記者會，由署長吳欣修、副署長朱慶倫、營建管理組長李守仁、參事蔡長展等人出席說明。針對新制可能影響清運速度與工期，吳欣修表示，已開工工地若是承攬公共工程，有可能會造成工期延宕，但各個機關合約裡都有不可抗力因素可展延或免計工期，後續會請工程會協助；若是民間工程的話，地方政府已給予各建案自動展延兩年的期限。

吳欣修指出，如果清運業者原本是安裝環境部的「環保機」的話，在轉換成國土署的新機型過程中，若工地已經開挖，考量到工地安全，會給予緩衝跟輔導期，過程中還是繼續使用環境部的系統，不一定要直接使用國土署系統，緩衝期預計到今年2月。

至於土石方之亂何時落幕，吳欣修表示，將開放8.8噸以下到3.5噸的工程車也可以載運，清運量會大幅度擴充，昨天已把消息傳遞出去，也避免建築業者被砂石車業者或是土資場業者過度抬高價格，導致工程停滯不前，所以只要營造業者也加入的話清運的話，應該很快就會解決問題。

營建管理組長李守仁補充，最新裝機車輛是4260輛，再搭配小型車的話，數量可以再提升。以去年3800多萬方出土量初估，一天大概需要到6​000輛，再加緊一下就可以達到目前的需求。

另外，針對業者質疑新制上路前未充分說明，吳欣修說，自民國113年就開始檢討政策，也有找部會或公會討論，去年8月正式公布政策，也有告知不要觀望、一定會做，但多數業者12月下旬才申請GPS裝機，目前有再緊縮流程，平均作業時間不到3天就可以完成，接下來的量能沒問題。

