清運大型廢棄物 環局籲善用登記平台

便利市民清理家中大型廢棄物及大型回收物，基隆市政府環保局提供數項便利的回收申請管道，籲請市民多加利用本市提供的線上申請平台及回收專線，不僅省時便利，更可確保大型物品獲得妥善清運及再利用，為環境永續盡一份心力。

環保局指出，數項便利的回收申請管道分別如下：大型廢棄物為彈簧床墊、床架、床頭板、櫥櫃類（如：鞋櫃、電視櫃、床頭櫃、書櫃等）、桌椅類（如：餐桌、書桌、電腦椅、沙發椅、電腦椅、木椅等），民眾若要清除，除了撥打該局大型廢棄物登記專線外，也可以透過基隆垃圾車來了APP、或基隆垃圾車來了網頁申請；大型回收物如：電子電器類如電冰箱、電視機、冷氣機及洗衣機、按摩椅、跑步機等，請電洽資源回收專線：02-2465-4142由專人安排。

廣告 廣告

環保局指出，為了確保民眾的清運申請順利受理，請務必依物品類別，正確填寫申請內容，避免因登記不符而遭退件；已申請並核准停徵「隨水費附徵廢棄物清除處理費」之社區，在停徵期間內，環保局依法無法協助清運該社區，所產生之各類廢棄物，包含大型廢棄物及各項資源回收物等，敬請社區自行處理相關清除事宜。

環保局長馬仲豪呼籲民眾，多多加利用本市提供的線上申請平台及回收專線，不僅可以省時便利，更可以確保大型物品獲得妥善清運。