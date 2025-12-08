清運廚餘中市團膳業者成本增 議員憂營養午餐恐調漲

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市議員今天指出，團膳業者清運廚餘成本自行吸收，營養午餐價格恐調漲；市長盧秀燕表示，團膳新約明年下半年簽訂，屆時合理成本的市場趨勢自會浮現。

台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員江肇國、李天生、林德宇、陳淑華、張芬郁關心團膳業者的廚餘去化問題；江肇國指出，團膳業者非中央補助油資的業者，清運廚餘成本自行吸收，業者評估若未來持續清運廚餘，營養午餐價格恐調漲。

國民黨市議員劉士州表示，團膳業者過去可將廚餘賣給豬農另有收益，現在廚餘變成成本，市府應編列預算去化廚餘，若團膳業者無法處理，希望環保局協助。

廣告 廣告

盧秀燕答詢，這一期團膳合約期限到明年，業者有能力處理，只是希望增加補助，市府會考慮今年狀況討論適法性；她說，明年豬農還是可用廚餘養豬，廚餘去化不會有問題，後年全國禁止廚餘養豬。

盧秀燕表示，過去團膳業者願把廚餘放在營養午餐的標價中，因為廚餘可以餵豬是個生意，團膳業者新的合約從明年下半年跨到後年，屆時全國團膳業者合理成本的市場趨勢會浮現。江肇國則說，全國營養午餐價格不一樣。

林德宇認為，即使豬農有意願養豬也不必配合市府，市府不要有「樂觀的假性想像」；盧秀燕則說，農業局統計，目前有9成的豬農願意繼續廚餘養豬。陳淑華憂垃圾、廚餘處理無方，未來成市民負擔。

江肇國則希望，緊急事件發生後，應啟動應變措施，禁止廚餘養豬有補助飼料費，清運業者也有補助油資，但團膳業者卻自行負責；無法每個學校都有廚房，團膳業者是市府夥伴，明年換約勢必增加成本，市府若無同理心，如何解決問題。（編輯：陳仁華）1141208