清運石綿 嘉市民可申請補助

當石綿建材毀損或老化時，可能釋放肉眼難以察覺的微細纖維至空氣中，民眾若長期吸入，恐導致肺部或胸膜相關疾病，對健康造成嚴重威脅。因丹娜絲颱風及七二八豪雨影響，仍有部分建物尚未修復完成，為保障民眾健康及維護環境安全，如發現家中老舊或破損的石綿建材，應於今年十一月三十日前向嘉義市政府環境保護局提出石綿清運補助申請，由合格拆除業者協助，以避免自行拆除造成二度污染；另請注意拆除期限至今年十二月十五日止。

嘉義市政府環境保護局呼籲民眾或拆除業者在進行石綿建材拆除作業前，應全程配戴個人防護裝備，避免吸入有害粉塵；拆除過程務必灑水潤濕降低石綿纖維逸散；拆除後應立即通報環保局清運並告知放置地點，或委託合格清除與處理業者辦理後續清運作業。

嘉義市政府環境保護局蕭令宜局長表示，將持續加強石綿管理及宣導，協助市民辨識潛在風險，一起打造乾淨、安全、無石綿的家園，共同營造健康安心的居住環境。若有相關問題，可撥打環保局專線(05)2251775轉312(吳小姐)洽詢。