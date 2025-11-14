▲清道專案啟動還路於民，斗六警保障道路順暢與公共安全。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】為維護斗六市區交通順暢與公共安全，雲林縣警察局斗六分局日前會同斗六市公所清潔隊，展開「清道專案」行動，針對市區道路占用情形進行全面清理。此次行動的重點路段包括力行街、民生路、鎮東路等，主要針對違規停放物品、攤販占道以及騎樓堆放雜物的情形加以整頓。

行動中，警方與清潔隊人員分工合作，首先在各路段巡查確認阻礙交通的物品，並通知住戶及商家依規定移除盆栽、雜物或攤販設施。對於拒不配合或違規情節嚴重者，警方依《道路交通管理處罰條例》加以處理，以確保道路空間暢通，讓民眾及行人能安全使用道路。

此次專案不僅是針對交通秩序的改善，也結合社區宣導與民眾互動，提醒民眾遵守道路使用規範的重要性。警方強調，市區道路暢通與公共安全需要全民共同維護，呼籲民眾如發現騎樓、人行道或道路上有障礙物阻礙交通，可撥打110或通知轄區派出所，協助警方及相關單位及時處理。

斗六分局長李宗儒表示，未來將持續推動類似專案，透過巡查、清理與宣導並行的方式，讓市區道路環境更加整潔、安全，也希望藉此提醒民眾自覺維護公共空間，營造安全、便利的用路環境。