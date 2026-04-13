清酒專用水稻 媒合契作技轉

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台南區農改場鹿草分場成功研發清酒專用的水稻品種「台南21號南藏」，全台6家酒廠率先完成簽約授權技轉，惟台南尚無業者參與，農業局為開拓農民收益，已取得新品種樣本，正與經發局協調，徵詢在地酒廠與農改場簽約，再媒合稻農契作。

清酒是日本代表性酒品，台灣也有酒廠釀造在地清酒，惟多使用顆粒較小的食用米，影響風味表現。台南改良場鹿草分場指出，「台南21號南藏」是清酒專用稻種，不適合煮飯使用，卻具備釀酒特性。

鹿草分場長陳榮坤表示，釀造清酒所需的稻米必須大顆且渾圓，外層的雜質經過磨除，還能保留完整米心，米心組織鬆散，有助菌種進入發酵，做出品質較好的酒。相較之下，一般食用米顆粒太小，去除外層後米心不足，甚至容易破碎，影響酒體品質。

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農改場研發的「台南21號南藏」可磨除60％顆粒外層，經試釀後，酒精濃度約12度，發酵率比食用米釀造更穩定，出酒率更高，酒體風味清香。

研究人員表示，清酒風味受水質與酵母影響，難與日本清酒比較，但「台南21號南藏」釀造的酒體口感清爽，具市場潛力。

農改場現與全台6家酒廠完成技轉簽約，包括台酒、工研院等單位，契作稻田分布宜蘭、台中等地，並已開始種植，預計最快在今年底與明年初可推出首批產品。

釀酒稻米屬高經濟作物，與食用稻米比較，具更高的收購價格，一般估計至少高出2成。台南市稻米產量常年居全台第4、5名，竟無酒廠業者與農改場簽約技轉，農業局主動取得樣本，正與經發局開會協調，徵詢全市酒廠業者，一旦在地酒廠有意願嘗試技轉，農業局將協助媒合各區稻農契作。

農業局強調，台南市有越光米、八田米等知名稻米品牌，從後壁、柳營到六甲區的水稻種植比例都很高，種植技術不輸其他縣市，不該缺席這項水稻副產品開發市場。期盼農改場研發的新稻種開拓出酒水市場，締造在地特色的清酒產業鏈，提升稻米附加價值，增加稻農收益。

（禁止酒駕。飲酒過量，有害健康。）