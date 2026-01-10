清醮大典深夜鞭炮狂炸！ 住戶暴怒：分貝破百

記者陳俞安、王紹宇／台南報導

台南大灣國聖宮廟會活動，居民反映超過晚間10點，廟方仍持續施放鞭炮，讓住戶難以入睡，對此廟方出面道歉，環保局查證違規將依法開罰。

台南大灣國聖宮廟會活動「超過晚間10點」仍持續施放鞭炮，分貝破百。

廟會聲響傳遍整個社區，但都已經超過10點了，民眾噪音分貝測試都快飆破70，讓他受不了直喊救命。

廟會聲響不斷，甚至到10點20分廟方還在施放鞭炮，鞭炮聲霹靂啪啦，遠遠看去煙霧迷漫，這時分貝已經超過100。

附近民眾：「有小孩的人會比較有影響啦，我們老人家沒有差啦。」

廣告 廣告

附近民眾：「大聲是很大聲，可是時間內也不會很晚啊，廟會熱鬧一下，偶爾很久才一次而已。」

台南大灣國聖宮廟會9日晚間清醮大典，場面相當熱鬧，但有民眾控訴，都超過10點了，廟方活動還沒結束，甚至還放鞭炮擾人清夢，對此廟方也出面道歉。

台南大灣國聖宮廟會9日晚間清醮大典，廟方活動到晚間10點都還沒結束。

大灣國聖宮主委鄭德清：「10點15分儀式擲筊才有完成，所以放炮有超過10點多，稽查員也有來講，我們有說明，我們也很不好意思。」

環保局稽查科長張仕音：「將依據民眾提供的影片進行相關蒐證，如果確定廟會活動有使用擴音設施等違規情事，將依違反噪音管制法第8條規定告發處分，最高可處3萬元以下罰鍰。」

環保局也將依民眾影片進行蒐證，如有違規就會開罰，熱鬧的廟會活動卻讓不少居民難以入睡，也讓這場宗教盛事意外變了調。

更多三立新聞網報導

「巧虎」你在哪裡？漁民供百斤蛤、50斤蝦懸賞

好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度

北捷紅線少一站？「起點不是象山」真相曝光 在地人喊：等10年了

都說中文！華裔曝台灣人講話「比中國人更容易懂」 外國人曝原因讚爆

