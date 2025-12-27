清錯恐影響心電圖！Apple Watch清潔重點蘋果一次說清

【記者趙筱文／台北報導】不少人天天戴著智慧手錶運動、上班、睡覺，但真的有「好好清潔」嗎？蘋果近期再度透過官方支援文件提醒，用戶正確清潔Apple Watch與錶帶，不只關係到外觀衛生，甚至會影響心電圖、心率等感測功能的準確度。

蘋果指出，Apple Watch的錶殼與部分錶帶外表面，可以使用70%異丙醇酒精擦拭布、75%乙醇酒精擦拭布，或Clorox消毒擦拭巾輕輕清潔，但僅限於單圈錶環、運動型錶帶、Nike運動型錶帶、海洋錶帶與金屬錶帶。布面與皮革錶帶則不適用，同時也應避免使用含漂白劑或過氧化氫的產品，更不能將手錶浸泡在任何清潔液中，以免造成損壞。

在日常保養上，蘋果建議定期清潔並養成擦乾手錶的習慣，尤其是在運動流汗或接觸防曬乳、乳液後更要特別留意，因為若錶背水晶玻璃堆積油脂或乳液，可能會影響心電圖等感測讀取。清潔時應先關閉手錶並取下充電器，再以不起毛絮的柔軟布擦拭；若揚聲器孔洞卡有碎屑，可在水龍頭下以溫水輕柔沖洗，而且不可以使用肥皂或清潔劑。至於Apple Watch S10以後的機型，則可搭配軟毛刷具清理揚聲器連接埠。

如果發生數位錶冠出現卡住、不順的情況，蘋果官方也建議用戶將手錶關機並取下錶帶後，於溫水下緩慢沖洗數位錶冠，同時轉動與按壓錶冠，將縫隙中的雜質沖掉，最後以柔軟布料徹底擦乾。

至於錶帶清潔方式，就需要依照材質區分。皮革錶帶僅能以微濕布輕拭，且不可浸水；運動型、單圈與編織類錶帶可用清水或溫和低敏洗手乳清潔；精細織紋與磁性鏈紋錶帶，則需以稀釋洗衣精擦拭後自然晾乾至少一天。Hermès錶帶中，橡膠款可水洗、可游泳，但編織款不耐水，使用時需特別留意。

最後，蘋果也提醒，用戶若有皮膚敏感或過敏體質，應注意佩戴鬆緊與清潔狀況，並選擇適合的原廠或授權錶帶。部分第三方錶帶可能影響手腕偵測功能，甚至引發皮膚不適，長期下來也可能對手錶造成損害。簡單來說，手錶天天戴沒問題，但清潔保養這件事，真的不能偷懶。

