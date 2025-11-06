清除中橫落石 推土機墜百米溪谷起火駕駛亡

花蓮縣 / 綜合報導

中橫公路台8線花蓮路段，林姓男子開著推土機要清除坍方落石，但一個不小心撞到山壁，又撞到護欄，結果連人帶車翻落溪谷，起火燃燒，警消趕到現場時，男子被壓在推土機底下已經死亡。

救難隊人員沿著繩索下降百米深的溪谷，來到翻落的推土機旁，發現駕駛林姓男子已經沒有生命跡象，救難人員用擔架把男子搬運上路面，警方調查，推土機駕駛林姓男子，當時開著車輛沿中橫公路台8線由東往西行駛，準備前往147K處清除坍方土石，結果在169.7K處時，車輛疑似擦撞山壁意外隨即發生。

廣告 廣告

新城分局四組組長吳俊義說：「不慎擦撞右側山壁後，再衝撞對向護欄，連人帶車掉落溪谷約100公尺處。」男子連人帶車翻落100多公尺深的溪谷，車輛隨即起火燃燒，消防隊抵達時發現男子被壓在車子底下，新秀消防分隊小隊長金澔說：「傷者已明顯死亡，並且被壓在車子下，我們立即將傷患脫困。」消防局出動吊臂車，並利用繩索把搬運男子的擔架吊上路面，由於意外現場沒有監視器，詳細肇事原因，警方還要調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

台8線95.4公里邊坡坍交通斷 谷關工務段進場搶修

中橫山區估累積雨量230毫米 台8線不排除預警封路

中橫公路天祥至太魯閣口路段 恢復每日5次放行

