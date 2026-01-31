清除流毒、換羽重生？解放軍報再刊「堅定反腐」 強化張又俠、劉振立落馬論述

中國共產黨中央已決定對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。 圖：翻攝自@whyyoutouzhele

[Newtalk新聞] 《解放軍報》於 1 月 31 日發表文章指出，中國共產黨中央已決定對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。文章強調，此舉展現黨和軍隊全面從嚴治黨、從嚴治軍的堅定立場，凸顯反腐敗無禁區、零容忍的鮮明態度，並要求全軍官兵在思想、政治與行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心。

《觀察者網》指出，堅決查處張又俠、劉振立，是全面從嚴治黨的重大成果與反腐敗鬥爭的重要勝利，對於推動人民軍隊清除流毒、重塑形象、實現換羽重生具有關鍵意義。文章強調，腐敗是黨面臨的最大威脅，反腐敗關係黨對軍隊的絕對領導、人民軍隊的性質宗旨，以及黨和國家的長治久安。

文章強調，黨中央以整風精神推進政治整訓，使人民軍隊在新時代得以挽救、重塑與發展。此次立案審查調查，再次表明反腐敗全覆蓋、零容忍的態度，是消除重大政治隱患、剷除腐敗滋生土壤的重要行動，也為實現建軍一百年奮鬥目標提供有力推動。

文章強調，黨中央以整風精神推進政治整訓，是消除重大政治隱患。 圖：翻攝新華網

文章進一步指出，人民軍隊不容腐敗，任何腐敗分子都不能代表這支具有光榮傳統的英雄部隊。不論職務高低、權力大小，在黨紀國法面前一律平等，凡涉腐敗必嚴查徹查。軍隊黨員幹部特別是領導幹部，必須心存敬畏、嚴於律己，帶頭遵紀守法，築牢信仰根基，防止貪欲侵蝕。

《觀察者網》表示，推進軍隊反腐敗鬥爭符合大勢所趨與軍心所向。儘管過程中會面臨短期困難與陣痛，但黨對軍隊絕對領導的根本原則正在發揮決定性作用，戰略設計與目標任務已成為全軍共識。

