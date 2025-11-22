清領府城大南門、大東門啟動修復 估2028年完工
（中央社記者張榮祥台南22日電）建於清領時期的國定古蹟台灣府城大南門、大東門距上次整修已半世紀，目前出現滲漏、開裂及鏽蝕，修復工程今天動土開工，總經費新台幣5560萬元，預定2028年1月完工。
台南市副市長葉澤山主持修復工程動土開工時說，大南門和大東門是府城歷史空間重要象徵，清領起承載台南城市發展脈絡，是市民生活記憶與文化情感所在，修復工程將提升結構安全，重現台南府城歷史風貌。
根據國家文化資產網介紹，台灣府城於雍正3年（1725年）由台灣縣知縣周鍾瑄創建木柵城，包括設大南門和大東門等4大門3小門。
大南門和大東門主要由石砌門座與上層城樓構成，1975年整修時，原磚木構造城樓改以鋼筋混凝土重建，奠定目前外觀，經半世紀氣候侵蝕和地震影響，出現屋頂滲漏、混凝土開裂與鋼筋鏽蝕等問題，其中大東門更有混凝土及屋瓦脫落情況。
台南文化資產管理處2022年啟動調查研究與修復規劃，以「確保結構安全、重現歷史風貌、提升周邊環境品質並延續文化資產生命週期」為核心目標，將透過全面性修繕與保存，讓城門在兼顧安全、歷史美感與文化功能前提下重獲新生。（編輯：李明宗）1141122
其他人也在看
無人機產業園區 估2028年完工
中科院20日舉辦民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會，宣布該園區將定位為全國無人機製造重鎮，園區西側將提供無人機廠商進駐的產業園區，規劃20.53公頃，投資68.59億元，預計明年動工、2028年完工，可容納逾百家廠商進駐、創造1,200個就業機會，年產值上看80億元。工商時報 ・ 1 天前
UBA／宋昕澔完成900得分 全能身手圖齊也注意到
UBA大專籃球聯賽政治大學今天100：92打敗健行科大，陣中大四學長宋昕澔繳出18分5籃板5助攻6抄截全面成績，其身手就連中華男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）都讚賞不已，認為已經有入選中華男籃的實力。人間福報 ・ 20 小時前
北市守望相助隊示範觀摩會 內湖區週美里獲特優獎項
台北市政府為感謝各里、社區守望相助隊對於治安、犯罪預防等工作的貢獻，昨晚於內湖區行政中心舉辦114年守望相助隊示範觀摩會，由評核榮獲特優獎項的週美里守望相助隊擔任此次示範觀摩，市長蔣萬安在台北市警局局長李西河陪同下，頒獎表揚各獲獎的績優守望相助隊，肯定其1年來對北市治安的協助奉獻。自由時報 ・ 5 小時前
高雄山坡棄置百噸垃圾 岡山區里長父子和司機遭裁押
（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋檢日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，昨天再聲押岡山碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人獲准。中央社 ・ 6 小時前
蘇巧慧積極佈局新北市長 黃心華籲藍營速定人選
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 針對《匯流民調》昨（21）日公布的2026新北市長候選人民調結果，新北市議員黃心華表示，民調數據證實台北市副市長李四川擁有最佳的「市民欣賞度」，且其勝選優勢不受藍白整合是否成功的影響。黃分析，從這段時間藍白雙方釋出的資訊來看，未來的合作模式可能包含共組聯合政府，因此市長選戰整合成功的可能性持續增加。 根據匯流民調顯示...匯流新聞網 ・ 5 小時前
每8人就有1人罹慢性腎臟性疾病！中西醫整合醫療，逆轉患者腎功能，避免洗腎
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】依據台灣腎臟醫學會指出，平均每8人就有1人患有腎臟慢性疾病，據統計，目前全台有近10萬人接受洗腎治療，且以每年1萬人的速度增加。員榮醫院中醫部林親怡部長分享透過中藥調理、針灸輔助以及個別化的西醫監測，成功讓部分患者腎功能穩定甚至改善，逆轉患者腎功能，華人健康網 ・ 6 小時前
柯文哲怎看「鄭黃會」？黃國昌稱柯關心：氣氛融洽、往正確方向邁進
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨前主席柯文哲的京華城案件還在攻防當中，不過柯文哲近期已悄然回到台玻大樓辦公室繼續辦公，媒體關注柯文哲是否能帶...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
花縣府擬自辦堰塞湖撤離演練 河道淤積影響也納入
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成光復地區嚴重傷亡，花蓮縣府規劃明年進行堰塞湖應變撤離計畫演練，將擴大納入因土砂淤積可能導致河道溢流的區域，撤離方式將與在地公所討論出合適方案。中央社 ・ 5 小時前
李四川民調領先獲市民肯定 林金結籲在野整合推最強隊伍
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員林金結針對《匯流民調》昨（21）日發布的最新2026新北市長候選人民調數據作出回應，並給予高度肯定。林金結指出，這份民調結果真實反映了新北市民對台北市副市長李四川務實工程師性格的肯定，因此李四川不論在藍綠對決或「三腳督」情境下皆保持領先，李四川無疑是目前藍營的最強人選。他同時強調，為了新北市民福祉，在野陣營...匯流新聞網 ・ 6 小時前
清領府城大南門、大東門修復開工 (圖)
建於清領時期的國定古蹟台灣府城大南門（如圖）、大東門，距上次整修已半世紀，如今出現滲漏、開裂及鏽蝕，修復工程22日動土開工。中央社 ・ 5 小時前
吃出水潤光！秋冬必學潤燥美肌食譜
秋冬想要水嫩亮，先從「吃」開始保養！短新聞SHOTNEWS ・ 5 小時前
檸檬一斤78元 屏東里港警分局出動無人機「護檸」
檸檬是屏東縣重要農產品，種植面積約1900公頃，為全台第一大產區，其中九如鄉又有「檸檬的故鄉」之稱，入冬以來檸檬價格不斷上漲，由一台斤2、30元來到近期最高78元，為防制檸檬、農機具遭竊，屏縣里港警分局啟動為期1個月的「護檸專案」。里港警分局表示，檸檬是農民重要收入來源，因此展開為期1個月的「護檸專自由時報 ・ 7 小時前
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 5 小時前
影／取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近來毒駕事故頻傳，政府展現零容忍態度，行政院指示相關部會增修唾液毒品快篩檢互傳媒 ・ 5 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 6 小時前
假慶生真預謀！台中潛水店老闆騙房卡伸狼爪 指侵裸睡女學員
台中陳姓潛水店老闆兼教練，藉著教學名義與女學員熟識後，以「替妳慶生」為由邀約到潛店聚會，卻在過程中暗中翻找對方皮包取得住宿資訊，隔日清晨他佯裝忘記房卡，向旅館櫃台騙得房卡後潛入女方房內，趁對方裸睡指侵得逞，台中高分院宣判駁回上訴，維持原判7年10月徒刑。自由時報 ・ 5 小時前
壢警雷厲掃黑 查獲泰籍男酒駕、台男持喪屍煙彈
桃園市中壢警分局昨(21)日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等桃警團隊，共動員99名警力，在中山路270巷、永興街等轄內治安熱點部署4處臨檢點，並前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步針對外籍人口加強盤查，全桃園電子報 ・ 6 小時前
台北就算沒母雞也沒在怕！黃國昌有信心：議員4+2全壘打絕對可達成
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導2026年地方選戰逐步逼近，目前民眾黨在台北市長選戰中，仍未見明確可能人選。民眾黨主席黃國昌今（22）日前往台北北投，參...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
阿兵哥入伍前犯案緩刑撤銷！主張「報效國家＝有警惕」上訴竟然翻案了
屏東石姓男子於2022年間因涉犯妨害秩序案被宣告緩刑4年，後來又在4年後涉犯恐嚇罪被判處易科刑4個月，因此前案緩刑被撤銷，石男不服上訴，案經高雄高分院審理後，法官認為他已入伍服自願役，且已滿3年未犯他罪，已達到緩刑警惕效果，因此將屏東地院裁定撤銷，並駁回檢方聲請撤銷緩刑，全案定讞，此判例相當罕見。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
慣竊變「醫院暗影」連5天潛入馬偕病房 20萬財物全被變現揮霍
警方調查指出，現年40多歲的傅姓男子，是警方熟知的慣竊。9月間，他多次進入台北馬偕醫院，以病患與家屬忙於治療、警覺性降低為目標，趁對方離開病房、洗澡、補眠等空檔下手。警方掌握資料顯示，他短短1個月內至少犯案5次，手法熟練、行動快速，鎖定容易取得的財物，如錢包、...CTWANT ・ 6 小時前