清風騎行穿梭街巷草屯公所 攜手警察啟動反詐風潮

草屯鎮公所攜手警察啟動反詐風潮在公所前集合啟動反詐行動（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

為提升民眾反詐騙意識，守護在地治安，草屯鎮公所政風室十日上午與草屯分局共同辦理「清風騎行」反詐騙宣導專案，由南投縣政府政風處鍾副處長及草屯警分局副分局長吳碧芬領軍，帶領公所同仁騎乘腳踏車，以行動走入市區、深入市井巷弄，呼籲民眾提高警覺、拒絕詐騙。

宣導隊伍於上午十時自鎮公所大門整隊出發，由二輛警用機車前導開道，單車隊伍緊接其後，隊伍沿草鞋墩一街、中山南街、中山街轉進和平街，再經太平路直行至中正路、和興街及碧山路，沿途使用擴音器宣導最新詐騙手法，提醒民眾務必提高警覺，遇到可疑訊息應「停看聽」並撥打一六五反詐騙專線查證，以免受騙。

隊伍最終抵達公有市場廣場，透過現場宣講、舉牌宣導及與民眾合影分享，將反詐資訊深入社區每一個角落，草屯警分局提醒「假投資、假檢警、假交友」等詐騙手法，並分享「反詐五不」、「一聽二掛三查證」等實用口訣，希望民眾面對陌生連結、可疑訊息或高報酬誘因時能保持警覺，避免落入詐團陷阱；許多店家與路過民眾停下腳步聆聽，更有民眾主動索取文宣，場面溫馨而具教育意義。

（記者張瑞惠攝）

公所政風室強調，未來將持續推動多元、貼近民眾的反詐騙宣導方式，讓識詐、防詐意識成為全民習慣，共同打造更安全的生活環境。