清香、焙香特賞出爐 桃園苦茶油品評賽展現在地實力

苦茶油因脂肪酸組成與橄欖油相似，有「東方橄欖油」之稱。圖：農業局提供

桃園市副市長王明鉅今(13)日前往龜山區農會，出席「114年桃園市苦茶油風味品評示範賽頒獎典禮」，大溪區黃玉龍榮獲清香型特賞獎，龜山區洪偉鑫則獲焙香型特賞獎，王明鉅親自頒獎給予最高肯定。而今年活動更結合「龜山區苦茶油及農特產品展示（售）嘉年華會」及「幸福農村推動計畫」，盛大舉行三部門聯合成果發表會。

王明鉅表示，龜山區農會透過辦理苦茶油品質評比，鼓勵農友持續精進製程與品質，也讓更多民眾認識苦茶油的營養價值與特色。市府已規劃於明（115）年打造苦茶油榨油場，確保優質苦茶油穩定生產，並將持續推廣桃園在地苦茶油品牌「東方珍萃」行銷至全臺。

王明鉅指出，自己一向重視飲食與健康，也長期研究各類食用油特性。苦茶油發煙點高達 252 度，富含單元不飽和脂肪酸（Omega-9），具備烹調穩定性高、風味溫潤等優點，對心血管健康助益良多，是兼具健康與實用性的優質食用油。

農業局表示，苦茶油因脂肪酸組成與橄欖油相似，有「東方橄欖油」之稱。今年苦茶油風味示範賽分為清香型、焙香型2組品評，總參賽點數達205點，較去年134點成長許多，品評賽邀請產官學專家代表共同為參賽苦茶油進行品評，依據苦茶油的外觀、香氣、滋味等項目標準進行評分，每一組別各選出特賞1名，金賞、銀賞及優選等獎項。最終比賽結果出爐，由大溪區黃玉龍摘下清香型特賞獎，龜山區洪偉鑫榮獲焙香型特賞獎。

大溪區黃玉龍榮獲清香型特賞獎，龜山區洪偉鑫則獲焙香型特賞獎，王明鉅親自頒獎給予最高肯定。圖：農業局提供

桃園市苦茶樹種植面積將近160公頃，幾乎全市各區皆有種植，也是桃園的高經濟農特產品，繼去(113)年首度結合農業部茶及飲料作物改良場臺灣茶油分類分級制度(TcoAGs)舉辦桃園市苦茶油風味品評示範賽，今年再度接續辦理，透過活動促進農友技術交流，也讓品質更加精進。

透過桃園市各區農會多年的輔導，苦茶樹種植面積與產量逐年提升，苦茶油品質極具競爭力備受評審肯定。市府農業局為輔導優質油茶產業建立品牌，品評比賽以「東方珍萃」品牌共同行銷，以創造多元化通路及銷售。市府亦積極推動桃園市合法榨油廠設置，預計明年可望於龍潭區成立，透過「在地生產、在地消費」，進而增加農民收益，以提升桃園苦茶油知名度及品牌效益。

