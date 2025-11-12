一清41年揭密2／「上繳」2千萬下落成謎！ 受刑人「藏錢密技」大公開

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／調查報導

龍哥（化名）捲入「一清專案」（一清）在台東縣泰源監獄接受管訓2年多，他透露一個當年祕辛，「當時整個營區500多人，大家釋放前一共被搜出2千多萬元現金，這些錢下落如何？至今仍是一個謎，那時候天高皇帝遠，軍官說了算，一些都是無聲無息，連人死都如燈滅，何況是現金！」

「我們下放中隊後，家屬每個月可以寄錢給我們，上限是1,500元，隊部一收到家屬寄來的現金，就會轉發一種有面額的『現金券』給我們，『現金券』在監獄裡等同現金，可以在福利社購買日用品。不過，隨著時間過去，上頭開始睜一隻眼閉一隻眼，除了『現金券』，現金也開始流通，後來更有人開賭、有人起會，現金越積越多，加上兄弟講究面子，不時要請客照顧手下，成千上萬的現金，就這樣不斷流到裡面；因為現金一旦被發現就會沒收，所以大家還要絞盡腦汁藏錢。」龍哥表示。

1988年2月一清進入尾聲，龍哥等人從泰源監獄被分批送到東城營區等待釋放，「當年接獲通知準備前往東城營區時，大家開始收拾行李，有人把錢塞進內褲，有人將包包劃開藏錢，不過，一抵達東城營區大門，就有30多個軍人擺出大陣仗，表示得要全面搜身，帶頭的中校還說『現在給你們機會，自己拿出來！』，結果大家面面相覷，沒人有動作。」龍哥說，帶頭中校後來叫大家把行李放在地上，並命令大家要脫到只剩一條內褲，接著就採取「一對一方式」，翻查大家的衣物與行李。

龍哥表示，自己私藏約8萬元全被找到，同行者無一倖免，「我們這車總共被搜出150多萬元，泰源監獄關著500多個人，聽說總共被搜出2千多萬元，全部遭到查扣沒收；當年有一個台中重量級的大哥，行情相當好，5、6個軍官在他的身上、行李搜了好久，還又拆又割的，竟然一毛錢都找不到，後來大哥跟我們透露，離開泰源監獄前，他就把100多萬元現金，交給跟自己要好的軍官暫時保管。」龍哥感嘆，至今還記得軍官搜錢時的興奮表情，只是這筆2千萬多元到底是充公上繳還是「被分掉」？已是無解的大謎團。

