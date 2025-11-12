一清41年揭密3／服刑也能賺外快！ 他靠「1胎哥步數」秒削80萬

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／調查採訪

「一清專案發生了許多怪事，你相信嗎？有人在監獄裡靠著寫信檢舉，賺了80多萬元！」龍哥（化名）因為一清專案，在台東縣泰源監獄接受管訓2年多，除了經歷宛如煉獄的「新收隊生活」，也見識到各種光怪陸離的賺錢門道，「不少兄弟都好賭，當時有人在監獄裡面發明『即時大家樂』，下注號碼從20到50，接著找來一本書，當著眾人的面隨手翻書，翻到的書頁就是中獎號碼。」

為了培訓收容人專業技能，提升出監重返職場的就業競爭力，各獄所皆有開設各類職能培訓班；圖為泰源監獄的工程班與木工班，與本新聞無關。（圖／法務部矯正署官網）

在所有「同學」的賺錢門道中，綽號「枝仔冰」的獄友令龍哥最是印象深刻。「枝仔冰只有竊盜前科根本不算個兄弟，因為『湊數』被抓進來，他的頭腦很靈活，有次在一瓶乳酸飲料的封口，戳了一個小洞，然後拿到窗台曬太陽，2天後再拿來喝，之後狂拉肚子，還被送醫治療。枝仔冰後來自寫訴狀，狀告這家飲料公司品管有問題，還一直寫信向衛生局、報社檢舉，最後飲料公司受不了，拿出50萬元和解。」龍哥透露，枝仔冰接著又找上一家零食公司「如法炮製」，也賺了30多萬元，「他（枝仔冰）曾經私下得意地說，對方雖然清楚他在搞鬼，但他看準大企業多半存在『懶得囉嗦』的痛點，何況他還有受刑人的特殊身分。」

廣告 廣告

此外，龍哥另一個綽號「萬能」的獄友，擁有水電、五金的維修技能，靠著這身本領，成為獄方的重要人力，更獲准能夠「外出採買」，「萬能後來偷偷改裝瓦斯罐，趁著外出採買時裝進高梁酒，在監獄內『一杯』賣6千元，有個老大有次想喝XO，他也成功弄了進來，『一杯』賣到1萬5千元。」

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

一清41年揭祕1／大哥親曝三大酷刑！ 「電睪丸、釘腳鐐、掛裝飾」宛如煉獄

一清41年揭密2／「上繳」2千萬下落成謎！ 受刑人「藏錢密技」大公開

一清41年揭密4／「到底要被關多久？」 揭！一清專案監獄暴動真相

