一清41年揭密4／「到底要被關多久？」 揭！一清專案監獄暴動真相
[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／調查採訪
1984年戒嚴時期的「一清專案」（一清），臺灣警備總部逮捕4千多名被認定的流氓與幫派份子，後來卻衍生岩灣監獄（現為臺東監獄）、綠島監獄等獄所的連續暴動事件，在一清被掃進去蹲苦窯的龍哥（化名）與阿勝（化名）都表示，當時大家被抓後，完全不知道自己要被關多久？這就是引發監獄暴動的一大主因。
龍哥說，他們離開宛如煉獄的「新收隊」下放「中隊」（俗稱「老隊」）後，才可以跟家人通信、安排會客，「當時我的爸媽已經找了我9個月，卻一直找不到，全台有4千多個家庭跟我們一樣無助；大家與親人聯繫上後，心才慢慢的安定下來，不過，我們依舊不知道要被關到什麼時候？當年有一些頭腦轉得快的大哥為了探聽消息，流行起『被人告』，他們找朋友隨便控告自己被欠錢之類的，透過這種方式被借提到台北，再藉機找關係打聽消息，但始終問不出到底要被關多久？一清何時結束？」
大約1年後，原本被打到變成乖乖牌的大小流氓，開始蠢動，1987年11月果然爆發「岩灣監獄（現為臺東監獄）暴動事件」。「當時大家已經被關2年多，過去管訓流氓分成甲乙丙丁，刑期1到7年，一清則把流氓分成ABC，刑期卻沒確定，大家都不知道自己會被關到何年何月？最後在周榕、陳功等黑道大哥的發動下，大家決定絕食抗議。」阿勝透露，他當時也被關在岩灣監獄，絕食行動上演時，隊部軍官立刻查覺異狀，後來發現勸不了也壓不住，自保退出向上通報，不久就出現拿著盾牌的鎮暴警察，沿著營區層層戒護，「我當時負責寫字，陸續在大家的汗衫寫下『還我自由』、『家破人亡』、『伸冤無門』等口號，大家還一起高唱《望君早歸》，希望政府聆聽大家的心聲。」
「絕食的前3天，我們只能吃私藏的餅乾、泡麵充饑，大家又昏又餓，除了喊口號、唱歌，另一個重要『活動』，就是痛扁那些被懷疑告密的『抓耙仔』，有好幾個人被打得渾身是傷，奄奄一息，周遭充滿著混亂和不安。」阿勝回憶，第3天突然衝進一群手持警棍的特種部隊，「他們一邊打人一邊怒罵『打死你們這些共產黨！』、『打死叛亂者！』，還專挑我們的手腳關節下手，被打的人幾乎都是脫臼、粉碎性骨折，我也被K了好幾下。」不少人後來想反擊，就開始堆棉被放火，到處亂成一團，但最後全被打趴制伏。
「岩灣監獄暴動事件」平息後，周榕、陳功等「主事者」被押往綠島監獄，卻引起更嚴重的死傷抗爭，一清的適法性開始廣受各界關注，相關單位此時總算開始討論結束、釋放的可能，然而卻沒有一個定論；1989年1月蔣經國總統過世，又傳出「新皇登基會大赦天下」的流言，結果又是一場空。一直到1989年7月，警總才開始陸續放人，龍哥、阿勝這幾年為這場冤獄打官司，陸續獲得30多萬元的補償，他們說，一清改變整個黑道生態，還有很多不是流氓的人被誤抓誤關，如今出面話當年，只是希望這段歷史不要被人遺忘。
