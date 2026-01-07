減供中國原油！ 委內瑞拉逾3000萬桶石油「解封」 輸美賣錢

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普近日表示，委內瑞拉將向美國「移交」3000萬至5000萬桶受制裁的石油。美國自去年12月中旬後一直對委內瑞拉實施出口封鎖，而該國正努力避免大幅減產。

根據《衛報》報導，川普在社群媒體上發文表示「這些石油將以市場價格出售，而這筆錢將由身為美國總統的我掌控，以確保它造福委內瑞拉和美國人民！」

川普指出，他已要求美國能源部長萊特(Chris Wright)立即執行此計畫。他還補充，委內瑞拉石油將由儲油船運走，直接運往美國的卸貨碼頭。

委內瑞拉有數百萬桶石油裝載在油輪和儲油槽中，但因川普實施封鎖，所以一直無法將石油運出。

另外，6日稍早的報導稱，美國和委內瑞拉的政府官員討論向美國煉油商出口委內瑞拉原油的事宜。此協議旨在減少對中國的原油供應，同時幫助委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)避免進一步減產。中國過去10年一直是委內瑞拉原油的最大買家。

